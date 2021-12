Si avvicina la fine dell'anno ed è tempo di saluti per alcuni protagonisti di Un posto al sole. L'anno scorso, proprio a fine dicembre, ci fu il discusso " addio " di Marina (Nina Soldano) a cui seguirono, a ruota, quelli di Alex (Maria Maurigi) e Angela (Claudia Ruffo), anche se in quest'ultimo caso l'allarme rientrò subito . Sembra proprio che anche questo 2022 inizierà con un nuovo giro di valzer tra attori che salutano e altri che arrivano, tra cui una misteriosa new entry. Ma quali saranno i personaggi coinvolti?

Upas, anticipazioni: è tempo di addii per due personaggi

Come da tradizione, presto ci sarà l'avvicendamento di alcuni protagonisti. Questo darà un po' di fiato ad alcuni personaggi molto presenti e permetterà di dare spazio a new entry o ad alcuni graditi rientri. C'è la conferma che alcuni protagonisti, in particolare due nomi grossi del cast principale, dovrebbero salutare la soap per un lungo periodo. Purtroppo non sono stati forniti altri dettagli, ma si può provare a fare qualche ipotesi. Uno di questi dovrebbe essere probabilmente Vittorio, tale personaggio ha dichiarato di dover fare un lungo viaggio all'estero, inoltre il misterioso post di "addio", di Amato D'Auria, sembrerebbe confermare questa teoria.

Più difficile individuare l'altro personaggio, bisognerà quindi attendere il prosieguo delle storyline, in corso, per scoprirne di più.

Un posto al sole: tornano Arianna e Otello, il mistero di Viola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà il suo rientro Arianna Landi come annunciato dalla stessa Samanta Piccinetti.

C'è grande curiosità attorno a questo personaggio che ha, da poco, adottato un bambino. In particolare bisogna capire come faranno gli sceneggiatori a giustificare l'assenza del suo compagno storico Andrea. Presto dovrebbe tornare nella soap anche Otello Testa (Lucio Allocca), anche se la sua dovrebbe essere solo una breve apparizione più che un ritorno del cast.

Inoltre, anche per lui, c'è da risolvere il problema legato all'assenza di Teresina. Non ci sono date per i loro ingressi anche se c'è la possibilità, per almeno uno dei due, che possa apparire in concomitanza del Natale. Proprio in merito alle festività, da tradizione, in questi giorni c'è sempre un rientro di qualche personaggio. Nella puntata di ieri, Raffaele (Patrizio Rispo) ha annunciato che, il 24 dicembre, sarebbero tornati Viola ed Eugenio, ma ci sarà da crederci o la loro sarà solo una presenza off screen?

Un posto al sole: arriva un nuovo personaggio misterioso

C'è l'ufficialità che, a breve, farà ritorno nella soap il vigile Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) assente da diversi mesi, a cui dovrebbe seguire anche quello del suo collega Cotugno (Walter Melchionda).

C'è però grande curiosità attorno ad una new entry che dovrebbe essere presentata a breve. A quanto pare, questo misterioso personaggio femminile sarà legato al dottor Crovi (Mauro Racanati) anche se non sono stati forniti altri dettagli. Si tratta di una donna o una bambina? E in che rapporti è con Riccardo? Tale risposta dovrebbe essere fornita prima della fine del 2021.