Marta e Vittorio tornano insieme ne Il Paradiso delle signore? I retroscena della nuova stagione della seguitissima soap fanno ben pensare. La bella Guarnieri ora si trova a New York, dove ha deciso di trasferirsi ormai da tempo, preferendo chiudere ogni possibilità di ricucire i rapporti con Conti. Vittorio ha provato a voltare pagina, buttandosi a capofitto nel lavoro. Ma non solo: da quando è tornata Tina a Milano, ha riscoperto il suo lato più protettivo e romantico, standole accanto in uno dei suoi periodi più difficili. La giovane Amato ha rischiato di non poter più cantare per una grave infiammazione alle corde vocali e ha il cuore spezzato per via della separazione da Sandro.

Vittorio era sempre vicino a lei, dandole supporto e calore. Le anticipazioni delle nuove puntate svelano che, finalmente, tra Vittorio e la bella Amato scoppierà la passione e che Roberto li coglierà in flagrante. Agnese scoprirà questa relazione e si infurierà, tanto da chiamare Sandro. Ma non è finita qui, perché Luca Bastianello, sull'ultimo numero di Gente, ha svelato inaspettati risvolti che riguardano la vita amorosa dell'affascinante Vittorio.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Vittorio e Tina innamorati

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore raccontano che tra Tina e Vittorio riprenderà 'quel discorso' interrotto tempo fa. I due erano sul punto di baciarsi alla sfilata della collezione di Flora, ma sono stati interrotti.

Ebbene, non ci sarà solo un bacio, ma molto di più. Nei prossimi episodi Conti e la bella Amato intrecceranno una relazione.

Agnese, venuta a sapere dalla stessa Tina la novità, andrà su tutte le furie e contatterà Sandro, pregandolo di risolvere la situazione e far rinsavire la figlia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno di Sandro ne Il Paradiso delle signore

Ormai è certo, Sandro tornerà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. A confermarlo è stato lo stesso Luca Capuano, che ha raccontato ciò che succederà.

L'attore ha anticipato che Sandro arriverà a Milano per raccontare come sono andate davvero le cose. A quanto parte, Tina non ha raccontato tutta la verità.

Queste le parole di Luca Capuano: ''Sandro non ha abbandonato Tina. Sarà pronto a riconquistarla intromettendosi nella relazione che si è creata con Vittorio''. Ma i colpi di scena non sono finiti qui

Vittorio conteso tra Marta, Tina e un'alta donna

Stando a quanto riportato dal settimanale, pare che Conti abbia una bella gatta da pelare. Conti sarà infatti messo alle strette da Tina e Marta, e non solo.

In questo triangolo amoroso (nel quale si inserirà anche Dante, deciso a riconquistare Tina), si intrometterà anche un'altra donna, dall'identità ancora top secret.

Da quanto si apprende, sembra che il ritorno di Marta non sia da escludere. La bella Guarnieri potrebbe tornare a Milano per riprendersi Vittorio e dare l'ennesima possibilità al loro matrimonio. Non resta che attendere le nuove anticipazioni per scoprire chi sceglierà Conti. Tra le due litiganti la terza gode? Chissà.