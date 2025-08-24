Tahsin sconvolgerà la famiglia Sansalan urlando la sua verità nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Samet e Hikmet sono miei fratelli", dichiarerà tenendo tutti sotto tiro.

Le anticipazioni rivelano che Tahsin svelerà il vero motivo del suo odio nei confronti dei Sansalan. "Tuo padre ha abusato di mia madre", dirà a Hikmet e davanti a tutta la famiglia, "Era una povera contadina e lui non ebbe pietà". La reazione di Hikmet sarà inaspettata: scoppierà a piangere, immedesimandosi nel dolore di Tahsin. "Nostro padre era un mostro e noi siamo come lui", continuerà a ripetere tra le lacrime.

Samet, invece, continuerà a credere che il padre fosse una brava persona e respingerà le accuse di Tahsin.

Sevilay sceglierà il vero amore con Nuh

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Tahsin rivelerà a tutti il suo vero legame con la famiglia Sansalan. Tutto avrà inizio con l'ennesima fuga di Sevilay, che non avrà più intenzione di essere la moglie di Cihan. Approfitterà della partenza del marito per la Svizzera per scappare con Nuh. Sevilay non andrà via di nascosto, ma uscirà di casa normalmente ed entrerà nell'auto di Nuh, decisa a rifarsi una vita e facendo andare su tutte le furie Hikmet. La scelta di Sevilay avrà conseguenze molto importanti per tutti, perché Hikmet, con l'aiuto di Esat e dei suoi uomini armati, organizzerà una spedizione alla villa di Tahsin per riprendersi la ragazza.

Sevilay, però, non sarà in casa in quel momento e Hikmet farà irruzione per rapire Melek. La sorella di Nuh verrà portata via con la forza e rinchiusa in un luogo segreto da Bunyamin. Appena Tahsin verrà a sapere del rapimento, si precipiterà alla villa di Samet con Nuh e una squadra di uomini pronti a fare fuoco. Questo sarà il momento della resa dei conti tra Tahsin e i Sansalan, che finalmente capiranno il motivo di tanto odio nei loro confronti. Hikmet e Samet chiederanno con forza che Tahsin faccia tornare a casa Sevilay e diranno che in cambio cederanno Melek. Tahsin, però, non avrà nessuna intenzione di negoziare e spaventerà i Sansalan con uno sparo in aria.

La verità di Tahsin e il dolore di Hikmet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Tahsin si troverà faccia a faccia con Samet e Hikmet e non potrà più trattenersi. Rivolgendosi a Esat, che continuerà a insultarlo, spiegherà il motivo del suo livore. "Samet e Hikmet sono miei fratelli", dirà sconvolgendo tutti. Rivolgendosi a Hikmet, poi, continuerà a raccontare la sua dolorosa storia: "Tuo padre ha abusato di mia madre. Era una povera contadina e non ebbe pietà". Tahsin spiegherà che Nuh e Melek hanno vissuto la sua stessa sorte e per questo è così legato a loro. La rivelazione di Tahsin provocherà delle reazioni diverse in Samet e Hikmet. Il padre di Cihan sarà furioso e continuerà a negare la realtà, mentre sua sorella crederà alle parole dell'uomo di cui si era innamorata.

"Nostro padre era un mostro", dirà in lacrime, "E noi siamo con lui". Hikmet andrà a piangere nella sua stanza, visibilmente scossa dalla verità di Tahsin.

Il primo tentativo di Nuh non è andato a buon fine

Nelle puntate in onda in Italia, Sevilay e Nuh si sono dichiarati amore e vogliono stare insieme a tutti i costi. Nonostante la ragazza sia sposata con Cihan, Nuh l'ha portata via con sé, ma le conseguenze sono state disastrose. Cihan ha inviato i suoi uomini da Nuh, che è stato pesantemente picchiato. Il ragazzo è in gravi condizioni e a prendersi cura di lui è Tahsin, mentre Melek non sa nulla di quello che è accaduto e pensa che suo fratello sia fuori per un viaggio di lavoro. Cihan odia Nuh e, pur non amando Sevilay, non vuole che sua moglie lo lasci per lui.