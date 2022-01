Saranno molte le novità che caratterizzeranno i nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. Secondo alcune indiscrezioni Marta potrebbe ripresentarsi a Milano e dar vita una sorta di triangolo dai risvolti amorosi con protagonisti Vittorio e Dante. In base a tale ipotesi la figlia di Umberto si sentirebbe in dovere di aiutare l'ex marito al grande magazzino, con l'intento di migliorare le condizioni del negozio dopo la trappola tesa dal suo ex amante Dante in merito agli affari con gli americani.

Cosa è successo negli scorsi episodi

Stando a quanto circolato in rete nelle scorse ore in merito ai prossimi appuntamenti della serie de Il Paradiso delle Signore, trasmessi nel 2022 sul primo canale Rai, i colpi di scena non mancheranno.

Di recente, dopo lunghi mesi di assenza, Dante è tornato in Italia, proponendo a Vittorio di fare affari con gli Stati Uniti. L'arrivo dell'ex amante di Marta è caduto a pennello con un periodo abbastanza delicato per il grande magazzino: la ditta Palmieri non riusciva a soddisfare le richieste dei clienti. Tuttavia i collaboratori più stretti del dottor Conti hanno fatto di tutto per convincere Vittorio ad accettare la proposta dell'imprenditore proveniente dagli Usa. Seppur non molto convinto, il direttore dell'atelier ha deciso di rischiare, cercando di dare fiducia a Romagnoli. Peccato che l'intenzione di Dante sarà quella di ingannare i soci del negozio milanese.

Come visto nel corso dell'episodio numero 88, Vittorio ha incontrato Romagnoli al Circolo, confermandogli di voler accettare la sua proposta.

Soddisfatto della decisione di Conti, Dante ha fatto una chiamata che ha destato non pochi sospetti, circa la sua vera intenzione di fare affari con Conti.

Non si esclude che Marta possa ripresentarsi a Milano

Nelle prossime puntate de Il Paradiso, Vittorio si accorgerà che il contratto sottoscritto da Romagnoli conterrà una clausola sfavorevole al suo negozio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Puntata dopo puntata le sorti del più grande magazzino di moda milanese sembrerebbero in pericolo. Per questo motivo, Umberto, Vittorio e Dante avranno un brutto diverbio, dopo aver scoperto la trappola di Romagnoli.

Dopo questa delusione, la trama potrebbe far i conti un colpo di scena senza precedenti. Marta potrebbe ripresentarsi a Milano per risollevare le sorti del grande magazzino ormai in crisi.

A lasciare in qualche modo aperta la possibilità del ritorno della giovane Guarnieri è stato Luca Bastianello. L'attore che interpreta il personaggio di Dante ha anticipato che ci sarà un triangolo amoroso tra lui, Vittorio e la sua ex amante. Questa rivelazione, del tutto inaspettata, potrebbe segnare il ritorno della figlia di Umberto, la quale potrebbe fare di tutto per salvare il matrimonio con Conti e per risollevare le sorti dell'atelier.