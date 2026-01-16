Cambio programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset per Forbidden Fruit, la serie turca che dopo aver conquistato il pubblico del primo pomeriggio di Canale 5 è approdata anche nella fascia serale.
Al momento, però, la messa in onda della serie risulta cancellata dalle prossime settimane di messa in onda, dato che Mediaset punterà sul ritorno in video di Striscia la notizia nel prime time del giovedì, dopo la cancellazione dalla fascia dell'access prime time, per lasciare spazio a La ruota della fortuna.
Cambio programmazione per Forbidden Fruit nella fascia serale
Grandi cambiamenti in arrivo nella fascia serale del giovedì di Canale 5, dove a partire dal 22 gennaio ci sarà spazio per la messa in onda della nuova edizione di Striscia la notizia.
Il tg satirico che porta la firma di Antonio Ricci tornerà in onda per quattro settimane nella prestigiosa fascia serale, dopo che dallo scorso settembre è stato sostituito definitivamente da La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui nella fascia dell'access prime time.
La nuova edizione di Striscia la notizia prenderà ufficialmente il posto di Forbidden Fruit nel prime time del giovedì sera.
Mediaset lascia la soap Forbidden Fruit solo al pomeriggio
La soap opera turca, dopo poche settimane di sperimentazione nella fascia serale, non sarà più trasmessa di giovedì e neppure in qualsiasi altro giorno del palinsesto.
Al martedì sera, infatti, spazio alle nuove puntate di Io sono Farah mentre di mercoledì si proseguirà con la messa in onda delle fiction italiane in prima visione assoluta, tra cui quelle che vedranno protagoniste Anna Valle e Anna Safroncik.
L'appuntamento con Forbidden Fruit, quindi, proseguirà soltanto nel daytime pomeridiano di Canale 5: dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45 e poi al sabato pomeriggio con la puntata speciale dalle 14:45 alle 15:40 circa, prima de La forza di una donna.
Ascolti bassi per la soap turca nella fascia serale
Una decisione dettata anche dagli ascolti decisamente sottotono registrati da Forbidden Fruit nel corso di queste settimane.
La media Auditel si aggira su 1,8 milioni di spettatori pari al 12-13% di share, contro i 2,3 milioni registrati dalla serie nella fascia pomeridiana, con uno share che oscilla tra il 19 e il 21%.