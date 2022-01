Le puntate de Il Paradiso delle Signore proseguono la propria messa in onda su di Rai 1.

In particolar modo, negli episodi della fiction, continuano le vicende legate al triangolo formato da Veronica, Ezio e Gloria. Infatti, Colombo è l'ormai ex marito della capocommessa e la sua compagna è venuta a conoscere la verità. Nelle puntate attualmente in onda, la signora Zanatta sta manifestando gelosia dopo avere scoperto un incontro fra Ezio e Gloria. Per vendicarsi delle menzogne che le ha raccontato Colombo, Veronica potrebbe denunciare Gloria.

Gemma è preoccupata per Veronica

Veronica potrebbe essere arrivata al limite della sopportazione nei confronti del suo compagno. Infatti, Zanatta sta manifestando sofferenza, al punto che anche sua figlia si è accorta che sua mamma ha qualcosa di strano. Nell'episodio andato in onda sul piccolo schermo nella giornata di lunedì 17 gennaio, Veronica ha incontrato Gemma vicino a Il Paradiso delle signore.

La fidanzata di Marco ha notato che da qualche giorno sua madre ha un atteggiamento che la sta preoccupando. In quell'occasione, la compagna di Ezio ha minimizzato e ha detto a sua figlia di essere in ansia per l'imminente matrimonio.

Il Paradiso delle signore: Ezio e Gloria parlano e Veronica li spia

A quel punto, la giovane Zanatta ha consigliato a Veronica di andare a Il Paradiso delle signore, per farsi aiutare da Flora nella scelta dell'abito da sposa. La mamma di Gemma ha seguito il consiglio di sua figlia e ha incontrato la stilista. Terminata la chiacchierata con la giovane Gentile, Veronica ha notato che Ezio e Gloria stavano conversando e li ha spiati, senza farsi accorgere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rientrata a casa, Zanatta ha comunicato al compagno di averlo visto con la capocommessa e ha ascoltato le sue giustificazioni in merito all'incontro con Moreau.

Il Paradiso: la gelosia di Veronica per Gloria potrebbe costare una denuncia alla capocommessa

Dopo avere scoperto le menzogne che continua a raccontarle Ezio, Veronica potrebbe commettere un gesto estremo.

Infatti, in preda alla gelosia per essere stata tenuta all'oscuro della verità, Zanatta potrebbe denunciare Gloria di avere in passato praticato l'aborto su una paziente (quando lavorava come ostetrica), pertanto la capocommessa potrebbe essere incriminata.

Anche Moreau, in una recente puntata andata in onda sul piccolo schermo, ha espresso a Ezio la propria preoccupazione, ritenendo possibile che Veronica possa denunciarla se scoprisse che è la moglie del suo fidanzato. Successivamente Zanatta è venuta a sapere la verità, origliando la conversazione fra Colombo ed Ernesta.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire quale sarà la prossima mossa della mamma di Gemma.