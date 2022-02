Saranno giorni importanti per la Juventus per decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca Paulo Dybala, che intanto contro il Torino ha rimediato un infortunio muscolare che gli farà saltare 10 giorni di allenamenti e partite. Questo significa che non potrà giocare contro il Villarreal in Champions League, ma neanche contro Empoli in campionato e Fiorentina in Coppa Italia. Potrebbe ritornare contro lo Spezia in campionato domenica 6 marzo all'Allianz Stadium di Torino. Intanto l'argentino continua a essere al centro delle cronache di Calciomercato per la vicenda del suo prolungamento contrattuale: il giocatore vorrebbe un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, la società di Agnelli invece non pare intenzionata a spingersi oltre i 7 più bonus,.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Alvaro Morata, lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per la Juventus di circa 35 milioni di euro. La società spagnola potrebbe non concedere lo sconto alla società bianconera, che vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro. C'è quindi il rischio che Dybala e Morata lascino la Juventus a fine stagione. In tale evenienza un rinforzo gradito alla società bianconera potrebbe essere Rafael Leao, in un’eventuale tridente offensivo formato dal portoghese, Vlahovic e Chiesa. Il giocatore però sarebbe vicino al prolungamento di contratto con il Milan.

Il giocatore Leao potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus se dovessero partire Dybala e Morata potrebbe puntare su Rafael Leao. Il giocatore portoghese va in scadenza di contratto a giugno 2024 ma potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con il Milan fino a giugno 2026.

La Juventus quindi dovrà eventualmente considerare un altro rinforzo per il settore avanzato. Di certo il portoghese si integrerebbe molto bene con Vlahovic e Chiesa, dunque potrebbe essere un rinforzo importante sul piano tecnico.

Nell’ultima stagione è migliorato molto anche nel finalizzare le azioni da gol, oltre ad avere da sempre delle notevoli qualità tecniche.

Fino ad adesso in stagione ha disputato 22 partite in campionato segnando 7 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 4 match, un gol e un assist in Champions League e le due presenze con due gol e un assist in Coppa Italia.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire un altro giocatore del settore avanzato oltre Dybala e Morata. Nel recente calciomercato estivo la società bianconera ha acquistato dall'Everton in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 Moise Kean. Ma il giocatore non sta incidendo secondo le aspettative e secondo le ultime indiscrezioni di mercato piacerebbe al Paris Saint Germain. Potrebbe quindi tornare all'Everton e poi essere girato ai transalpini.

In tal caso la Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo valutato circa 40 milioni di euro dalla società emiliana.