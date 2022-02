La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo, confermandosi dopo l'importante mercato di gennaio. La società bianconera sta dimostrando di voler investire in giovani di qualità che possano rappresentare il presente e il futuro. Non è un caso che abbia speso circa 75 milioni di euro per un giocatore come Vlahovic, che ha compiuto recentemente 22 anni ma che è considerato uno dei migliori attaccanti del calcio europeo.

Intanto secondo alcune indiscrezioni la Juventus potrebbe lasciar partire a giugno Moise Kean. La punta non è riuscita ad incidere come ci aspettava, almeno nella prima parte della stagione.

L'arrivo di Vlahovic potrebbe diminuire ulteriormente le sue possibilità di impiego da parte di Allegri, anche se il tecnico toscano ha sottolineato che Kean può giocare sia come punta centrale che sulla fascia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il classe 2000 a fine stagione potrebbe ritornare all'Everton (proprietario del suo cartellino) che successivamente lo girerebbe al Paris Saint Germain.

Al suo posto potrebbe arrivare alla Juventus Giacomo Raspadori, che peraltro ha gli stessi anni di Kean e di Vlahovic.

La Juventus se parte Kean potrebbe cercare Raspadori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe non acquistare Kean: il classe 2000 è in prestito dall'Everton con obbligo di riscatto a favore della Juve a giugno 2023.

I bianconeri però potrebbero rinunciare al suo acquisto, con il Psg che sarebbe interessato all’acquisto del giocatore. In questo modo la Juventus potrebbe utilizzare i 30 milioni (che avrebbe utilizzato per comprare il cartellino di Kean nel 2023) per arrivare a Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo.

Sarebbe un giocatore ideale da schierare insieme a Vlahovic ed eventualmente anche a Paulo Dybala e Alvaro Morata nel caso in cui l'argentino e lo spagnolo dovessero essere confermati nella stagione 2022-2023.

In questa stagione Raspadori ha disputato fino ad adesso 24 match segnando 7 gol e fornendo 4 assist nel campionato italiano. A questi bisogna aggiungere due match in Coppa Italia. Il giocatore è parte integrante della nazionale italiana di Roberto Mancini.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus, oltre a Raspadori, potrebbe tesserare a fine giugno anche Alessio Romagnoli, il quale ha cinque anni in più della punta del Sassuolo ma che, a 27 anni, può rappresentare un investimento per il presente e per il futuro.

Romagnoli potrebbe diventare un punto riferimento della difesa bianconera per diversi anni come lo è stato e lo è Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il difensore del Milan va in scadenza di contratto a giugno.