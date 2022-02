Prosegue su Rai 3 la messa in onda della soap opera Un posto al sole. La presenza di Katia alla Terrazza ha, sin da subito, indispettito alcuni telespettatori che hanno mal digerito l'avvicendamento tra la mamma di Nunzio e Angela. Quest'ultima ha dovuto lasciare Napoli e, dopo pochi giorni, con un tempismo decisamente sospetto, la ex di Franco si è presentata alla porta di Boschi. Il fastidio di vedere questa sostituzione è stato mostrato agli spettatori, finora, attraverso gli occhi di Bianca che è sembrata l'unica a percepire l'inadeguatezza di una permanenza decisamente fuori luogo.

Secondo una teoria dei fan, che sta assumendo sempre più credito, la donna si starebbe trattenendo più del dovuto per riconquistare Franco.

Un posto al sole: una lunga permanenza

Katia (Stefania De Francesco) è giunta alla Terrazza il 18 gennaio e siccome a Upas il tempo scorre parallelamente con quello reale viene da sé che la donna è ospite di Franco (Peppe Zarbo) e Giulia (Marina Tagliaferri) da circa tre settimane.

Un periodo indubbiamente lungo per una visita, senza contare che le motivazioni addotte dalla donna sono parse piuttosto deboli. Quest'ultima ha infatti ammesso di essere tornata per controllare suo figlio Nunzio. Ora il ragazzo è decisamente una testa calda ma è adulto e ha anche trovato un lavoro a Napoli, quindi la presenza di sua madre risulta decisamente fuori luogo.

Anche dando per buono che voglia stare accanto al figlio, non ha comunque senso che lei si traferisca a casa del suo ex.

Upas: Katia vuole prendere il posto di Angela

Agli spettatori è parso evidente sin da subito che Katia sia giunta alla Terrazza per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Angela. Quello che però sembrava un banale espediente narrativo si sta trasformando in qualcosa di molto più complesso e intricato.

Katia non è stata messa lì per piacere agli spettatori, ma secondo alcuni per indispettirli e per farsi quasi odiare.

La donna non sta facendo nulla di male, ma in molti sono convinti che stia solo attendendo il momento adatto per fare la sua mossa con Franco. Tale tesi sembra essere stata avvalorata da un primo segnale. In un dialogo tra Franco e Nunzio, avvenuto nella puntata del 2 febbraio, quest'ultimo ha preso in giro suo padre dicendogli che è sposato da troppo, suscitando un gran sorriso in Katia che è stato notato dai fan e che non sembra essere stato piazzato lì a caso.

Un posto al sole: la reazione di Franco Boschi

Se tale teoria dovesse essere confermata, Katia proverà presto a sedurre Franco, ma ciò dovrà avvenire nei tempi e nei modi giusti. Se la donna lo facesse ora, Boschi la rifiuterebbe e lei sarebbe costretta ad andare via. Risulta però difficile pensare che che una costruzione narrativa così lunga si riduca a un epilogo così banale. Qualcosa quindi potrebbe accadere presto, portando la donna ad avere una chance concreta di riconquistare il suo ex.

Forse Angela potrebbe decidere di prolungare la sua assenza, irritando il marito oppure l'uomo potrebbe ricevere una brutta notizia, mostrandosi così più fragile.

Qualsiasi cosa succederà questa storyline sembra promettere davvero bene e potrebbe aprire la strada a un ritorno di Angela, che potrebbe risultare eclatante come quello di Marina nel 2021.