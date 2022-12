Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno colpi di scena e novità per la famiglia Colombo. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Ezio e Veronica avranno una discussione a causa del prestito che Gloria vorrebbe fare a suo marito. Zanatta sarà sempre più contraria alla presenza di Moreau nella vita del suo. Nei prossimi episodi i coniugi Colombo si troveranno più uniti che mai e vivranno un momento di sconforto a causa della partenza di Stefania per gli Stati Uniti. Le anticipazioni rivelano che Ezio e Gloria vivranno un momento inaspettato, e potrebbe essere ipotizzabile che per la coppia scatti un bacio.

Il Paradiso delle signore: Gloria ed Ezio potrebbero entrare in affari, ma Veronica non vuole

Gloria è molto ricca in quanto ha ereditato un ingente patrimonio da una signora francese. Avendo disponibilità economica, ha proposto a Ezio un aiuto economico per avviare la sua attività imprenditoriale. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Colombo, dopo aver ricevuto la proposta della moglie, ha toccato il cielo con un dito. Veronica non è stata contenta allo stesso modo e nelle prossime puntate della fiction di Rai 1 darà un ultimatum al suo fidanzato, chiedendogli di rinunciare a entrare in affari con la consorte.

Il Paradiso delle signore: Veronica e Ezio ai ferri corti, Colombo si avvicina a Gloria

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Gloria tenterà di far capire a Veronica che l'aiuto per Ezio è solo e non ci sarà nessun secondo fine. Veronica non sarà propensa a capire la situazione, e metterà un muro fra lei e la sua rivale.

Le due donne avranno un'accesa discussione e quando Ezio verrà a sapere della lite andrà su tutte le furie. Ezio e Veronica saranno ai ferri corti, e la coppia sarà sempre più in crisi. Vista l'imminente partenza di Stefania, Ezio si avvicinerà a Gloria.

Il Paradiso delle signore: in un momento di sconforto, fra Ezio e Gloria potrebbe esserci un bacio

Stefania e Marco lasceranno Milano e si trasferiranno negli Stati Uniti. Nel giorno della festa per i due dipendenti de Il Paradiso delle signore, Ezio e Gloria vivranno un momento di sconforto. Le anticipazioni delle prossime puntate della fiction rivelano che Moreau sarà intenzionata a fare un passo indietro con suo marito e non vorrà più dargli i soldi necessari per aprire la sua attività. Una volta che Ezio verrà a sapere che sua moglie non vorrà aiutarlo, non condividerà la scelta.

Le anticipazioni annunciano che, in un momento di sconforto, tra i coniugi Colombo accadrà qualcosa di inaspettato. A questo punto, viste le precedenti puntate e il forte legame che hanno sempre avuto i genitori di Stefania, potrebbe essere ipotizzabile che tra Ezio e Moreau possa scattare un bacio.