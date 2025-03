Edito da il Corbaccio, sarà disponibile nelle librerie e negli store online dal 18 marzo il nuovo libro di Charles Duhigg: Il potere della comunicazione. Vincitore del Premio Pulitzer 2013, per molto tempo giornalista del New York Times e autore del bestseller Il potere delle abitudini torna con un nuovo libro di 291 pagine dedicato all'importanza della comunicazione con il quale fa venire a conoscenza dei segreti per comprendere gli altri e farsi comprendere.

Il contenuto del libro

Nel nuovo libro Il potere della comunicazione, Charles Duhigg analizza la comunicazione e la definisce un vero e proprio "superpotere".

Tutti coloro che sono esperti di comunicazione sono dotati della capacità di distinguere il tipo di comunicazione alla quale stanno partecipando: la comunicazione pratica ha come protagonista il cosa si tratta veramente, la comunicazione emotiva ha come oggetto il come ci sentiamo ed infine la comunicazione sociale si chiede qual è il nostro ruolo.

Una frase molto significativa che si può leggere nel libro è: "Se non sai che tipo di conversazione stai stai avendo, è improbabile che tu riesca a connetterti con il tuo interlocutore". Il nuovo volume, che arriva dopo il bestseller Il potere delle abitudini, è in vetta alle classifiche di vendita del prestigioso New York Times. Un elemento peculiare del libro è l'unione della scrupolosa e attenta analisi scientifica sull'argomento e la grande capacità narrativa dell'autore per poter spiegare bene come tutti noi abbiamo la capacità di capire e apprendere come utilizzare i sottotesti impliciti in ogni dialogo e in ogni conversazione alle quali prendiamo parte.

Obiettivo principale de Il potere della comunicazione è quello di insegnare a riconoscere ed affrontare ogni tipo di conversazione, a sentire le emozioni complesse, a condurre le negoziazioni sottili che spesso potrebbero mettere in difficoltà, senza la giusta preparazione e le corrette capacità per affrontarle.

È un libro che consente di acquisire gli strumenti per farsi ascoltare e di ascoltare gli altri in modo chiaro e inequivocabile in ogni contesto di vita.

Il bestseller 'Il potere delle abitudini'

Il precedente libro di Duhigg, divenuto bestseller, ha per titolo Il potere delle abitudini e per sottotitolo Come si formano, come ci condizionano, come cambiarle. Molto spesso le abitudini corrette vengono associate erroneamente a qualcosa di negativo in quanto sono collegate alla routine e si perde la loro fondamentale importanza.

Lo scrittore, in questo libro dedicato alle abitudini, ci fa scoprire come queste influenzino tutto della nostra vita: la salute, il lavoro, la situazione economica e la felicità. Le abitudini, che sono importantissime nella vita, sono qualcosa che possiamo scegliere: si possono ignorare, cambiare, sostituire o mantenere così come ci spiega e insegna Charles Duhigg.

Cenni biografici di Charles Duhigg

Charles Duhigg è nato in New Mexico nel 1974 ed è uno scrittore e un giornalista statunitense. Giornalista del The New York Times, nel 2013 ha vinto il Premio Pulitzer con suoi altri colleghi per alcuni articoli dedicati a Apple e altre aziende tecnologiche. È divenuto famoso per essere l'autore del libro Il potere delle abitudini (The Power of Habit) tradotto in italiano da Marco Silvio Sartori e pubblicato da TEA. Un autore, Charles Duhigg, che scrive Libri davvero molto interessanti ed importanti per rendere migliore la vita.