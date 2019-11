Sarà allestito all'interno degli spazi della Fiera del Mediterraneo di Palermo, lo stand del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo in occasione dell'edizione 2019 di "Mediedilizia", la fiera specialistica dedicata ai professionisti del settore edile, in programma da giovedì 22 a sabato 24 novembre.

La postazione del Collegio sarà attiva al Padiglione 20 e sarà possibile richiedere informazioni utili in merito alla professione del geometra, suggerimenti e approfondimenti sulla categoria professionale che, proprio quest'anno, festeggia il suo 90° anniversario.

La nascita della professione del geometra

Era, infatti, l'11 febbraio 1929 quando la professione di geometra è entrata a far parte ufficialmente delle categorie professionali nazionali attraverso l'entrata in vigore del Regio Decreto n.274 che ne ha regolamentato le linee guida e le definizioni.

Da allora, la categoria dei Geometri ha subito una evoluzione in linea con il proprio tempo e con le relative disposizioni normative e oggi, in Italia, rappresenta un'eccellenza e un motivo di orgoglio grazie all'alta preparazione dei professionisti del settore in diversi ambiti relativi alla professione in sé per sé, ma anche a tutti gli altri rami ad essa collegati.

L'intervento del presidente del Collegio, Carmelo Garofalo

Nelle parole del presidente del Collegio, Carmelo Garofalo, la soddisfazione di partecipare nuovamente ad un'edizione della kermesse specialistica del settore dell'edilizia civile ed industriale, che, in occasione del suo 90° compleanno, assume un valore maggiormente importante per la categoria e per i suoi professionisti.

Garofalo ha inoltre sottolineato la voglia dell'Unione di categoria, di incontrare le persone per ribadire, qualora fosse necessario, quanto potente sia la carica moderna ed innovativa di una professione dalle antichissime origini risalenti alla lontana civiltà Egizia, che vide nella figura del geometra una delle più importanti esistenti in quel periodo.

Figura che oggi, assume connotati sempre più in linea con la contemporaneità e che è in grado di sintonizzarsi con abilità e grande capacità organizzativa e contenutistica alle istanze della collettività, avvicinandosi sempre di più alle esigenze del cittadino divenendo, a tutti gli effetti, una figura a misura di famiglia.

All'interno della Fiera, inoltre, sarà a disposizione un info point che darà informazioni in merito alle strutture ricettive volte ad accogliere il pubblico per garantire una più gradevole permanenza e per riuscire ad orientarsi all'interno dei vari ed ampi spazi fieristici.