Le elezioni regionali in #friuli venezia Giulia si sono svolte ieri, i seggi hanno chiuso alle 23 e stamattina alle 8 è cominciato lo spoglio. All'ora attuale i seggi scrutinati sono il 50% ma il risultato è ormai certo, Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia con circa il 56% delle preferenze. Al contrario, invece, il 5Stelle ha subito una grave sconfitta: passando da un discreto 24% del 4 marzo al 12% di ieri.

Il trionfo della Lega e il tracollo 5Stelle

Il tracollo dei 5Stelle probabilmente è dovuto al fatto che in questi 56 giorni Di Maio non è riuscito a formare un governo e, anzi, sta virando verso una direzione che a molti elettori grillini non piace affatto: l'accordo con il PD.

I risultati di queste regionali sicuramente avranno una ripercussione molto forte anche a livello nazionale, esattamente come è stato con il Molise la settimana scorsa. In questo caso però la #lega ha fatto veramente un exploit guadagnando da sola circa il 33% dei voti, lasciando Forza Italia intorno al 13%. Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra, si ferma intorno al 30% mentre l'intera coalizione di centrodestra che supporta Fedriga ha ottenuto circa il 56%. Rispetto alle ultime elezioni nazionali, di circa due mesi fa, gli equilibri sono cambiati e anche di molto. In soli 56 giorni la Lega in Friuli guadagna ben 8 punti percentuali e il Movimento 5 Stelle dimezza i voti.

La coalizione di centrodestra, nel complesso, passa dal 43% del 4 marzo al 56% di ora; anche il centrosinistra [VIDEO] però fa passi in avanti nella regione del nord est, passando dal 23,5% a circa il 30%.

L'affluenza alle urne, definitiva, è stata del 49,65% degli aventi diritto; in leggero calo rispetto al 2013 quando l'affluenza fu del 50,48. La circoscrizione con maggiore affluenza alle urne è stata quella di Udine (52,60%) mentre la minore è stata quella di Trieste (43,90%).

Le prime parole di Salvini

Usciti i primi risultati del Friuli Matteo #salvini non si è sottratto, come prevedibile, dal commentare. Il leader del Carroccio è tornato per ben tre volte in Friuli Venezia Giulia durante la campagna elettorale di Fedriga per mostrargli il suo sostegno. Salvini, poco prima delle votazioni, ha detto che votando [VIDEO] per il candidato della Lega si sarebbe dato un segnale forte a Roma, "ai signori che dormono e amoreggiano" e ai quali non interessa del voto dei cittadini. Venerdì a Trieste il leader del Carroccio ha esortato i friulani a rinunciare a un po' di vacanza per recarsi a votare.