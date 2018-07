Non è certamente un segnale di distensione nell'ottica degli attuali rapporti bilaterali tra Austria ed Italia. In base a ciò che viene riportato sul quotidiano Tiroler Tageszeitung, Vienna avrebbe avviato l'iter tecnico per un disegno di legge con il quale intende conferire la cittadinanza austriaca agli italiani dell'Alto Adige, zona già caratterizzata dal bilinguismo. Secondo le notizie fornite dall'organo di stampa citato, la bozza del ddl dovrebbe essere pronta entro la prima settimana di settembre. La Farnesina si è ovviamente messa di traverso e non ha usato mezzi termini: "Quella del governo austriaco è un'azione ostile", ha sottolineato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi che ha contattato l'ambasciatore italiano a Vienna, Sergio Barbanti, allo scopo di avere chiarezza in proposito dai vertici del governo austriaco.

L'Austria agirà solo di comune accordo con l'Italia

Secondo questo disegno di legge che verrebbe predisposto dal governo del premier Sebastian Kurz [VIDEO], tutti i residenti in Alto Adige di madrelingua tedesca e ladina hanno i requisiti per ottenere la cittadinanza austriaca. Da parte del quotidiano Tiroler Tageszeitung c'è la precisazione, però, che Vienna agirebbe in tal senso solo di concerto con il governo italiano. Se passasse questa linea gli altoatesini sarebbe dunque dotati di doppio passaporto, ma alla luce delle prime reazioni, la questione è mal digerita [VIDEO] dagli esponenti del governo Conte. Sulla vicenda è intervenuto anche Roberto Fraccaro, ministro dei Rapporti con il parlamento che ha definito l'atto "ostile ed inopportuno". Secondo Fraccaro, "se quanto riportato dai media viene confermato, intendiamo respingerlo con fermezza. Vienna deve rinunciare a manifestare le proprie velleità su una questione tanto importante".

Kompatscher: 'Per il momento solo lavori a livello tecnico'

Linea prudente in quel Bolzano, dove il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha definito "positivo che Vienna sottolinei comunque la necessità di un'intesa con Roma sul doppio passaporto per i cittadini dell'Alto Adige ed è importante che tutto avvenga con spirito europeo". Kompatscher, le cui dichiarazioni sono state riportate dal quotidiano Alto Adige, ha però puntualizzato che "per il momento si tratta solo di lavori a livello tecnico". Se si raggiungesse un'intesa tra i due governi in tal senso (ma sembra piuttosto difficile), il criterio fondamentale per avere la cittadinanza austriaca sarà la dichiarazione di appartenenza lingustica. Nella Provincia di Bolzano è già un atto necessario per accedere al pubblico impiego o ad una serie di agevolazioni.