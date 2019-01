Annuncio

Annuncio

La presenza dell'ex ministro delle pari opportunità sulla nave Sea Watch 3, la deputata Stefania Prestigiacomo [VIDEO] (FI), in tutta la giornata odierna ha fatto discutere parecchio, sollevando diverse perplessità ed interrogativi soprattutto all'interno del gruppo parlamentare del partito di cui fa parte: Forza Italia. Molti azzurri hanno apertamente criticato la scelta della Prestigiacomo, ma ci sono stati anche diversi parlamentari forzisti che hanno preso le sue difese.

L’ex ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo è infatti salita sulla Sea Watch 3 insieme ai colleghi del Parlamento italiano Riccardo Magi (Più Europa) e Nicola Fratoianni (segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato LeU) per prestare i soccorsi ai migranti a bordo dell’imbarcazione e per accertarsi anche delle loro condizioni di salute.

Advertisement

Prestigiacomo: ‘Salvare vite umane è questione trasversale’

Lei ha prontamente motivato questa sua decisione sostenendo che i 47 migranti presenti sulla nave sarebbero tuttora in grande difficoltà e di fronte a una situazione del genere nessun partito può voltarsi dall'altra parte. A detta della forzista, sulla Sea Watch 3 i migranti sarebbero ammassati uno sopra l’altro e in uno stato di palese sofferenza. Per la deputata, è evidente che queste persone non possano continuare a vivere imprigionate lì sopra. La Prestigiacomo ha sostenuto di essersi limitata a dare seguito fattuale alla parole di Berlusconi sul tema dell'accoglienza, affinché il governo M5S-Lega provveda a far sbarcare in Italia e ad aiutare i 47 migranti presenti sulla Sea Watch 3. “Salvare vite umane è una questione trasversale, non ha colore politico e riguarda tutti i partiti”, ha sostenuto in sua difesa la deputata siciliana.

Advertisement

I migliori video del giorno

Miccichè: ‘La Prestigiacomo ha fatto non bene ma benissimo’

Ad appoggiare la tesi dell’ex ministro delle pari opportunità, è stato il parlamentare azzurro, Gianfranco Miccichè, secondo il quale la Prestigiacomo avrebbe fatto non bene ma benissimo a salire sulla nave Sea Watch 3 per accertarsi delle condizioni igienico-sanitarie degli immigrati a bordo. Miccichè ha infatti dichiarato che è sbagliato prendere le distanze da questo gesto di umanità.

Ma la protesta non si sarebbe ancora placata [VIDEO] nel partito di Silvio Berlusconi, per cui è stato costretto ad intervenire Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia. Egli ha affermato: “La sua è stata un'iniziativa personale, di una parlamentare di Siracusa, di una mamma. Anche Berlusconi non ne era informato”.