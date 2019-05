Oltre alle elezioni europee, lo scorso 26 maggio si sono svolte anche le elezioni amministrative per diversi comuni d’Italia. In alcuni di questi, però, bisognerà attendere il secondo turno per scoprire il nome del sindaco. Il ballottaggio andrà in scena il prossimo 9 giugno. Si tornerà alle urne in 15 capoluoghi di regione o provincia. Tra questi avremo Campobasso, in Molise, dove si sfideranno Maria Domenica D’Alessandro (CDX) e Roberto Gravina (M5S).

C’è stato un po’ di caos, visto che inizialmente sembrava esserci Antonio Battista in sfida al posto del grillino, ma alla fine il sindaco uscente non l’ha spuntata. Anche a Potenza, in Basilicata, bisognerà attendere il secondo turno, con Mario Guarente (CDX) e Valerio Tramutoli (lista civica).

Per riguarda i capoluoghi di provincia, si sfideranno Marco Fioravanti (CDX) e Piero Celani (lista civica) ad Ascoli Piceno, mentre ad Avellino vedremo un confronto interno tra Luca Cipriano (CSX) e Gianluca Festa (CSX).

Ballottaggio elezioni comunali in data 9 giugno 2019

Spostandoci a Biella, troveremo al ballottaggio Claudio Corradino (CDX) e Donato Gentile (lista civica), mentre a Verbania avremo in sfida Giandomenico Albertella (CDX) e Silvia Marchionini (CSX). Quest'ultima è sindaco uscente. A Vercelli il confronto riguarderà Andrea Corsaro (CDX) e Maura Forte (CDSX), mentre a Cremona si contenderanno la vittoria Gianluca Galiberti (CSX) e Salvatore Malvezzi (CDX).

In Emilia Romagna è andato vicino al successo nel primo turno Luca Vecchi (CSX) a Reggio Emilia, che per poco ha rimandato i festeggiamenti.

Al ballottaggio dovrà vedersela con Roberto Salati (CDX). Tutto rimandato anche a Ferrara, dove Alan Fabbri (CDX) si confronterà con Aldo Modonesi (CSX). Il secondo turno interesserà anche Forlì, dove avremo Gian Luca Zattini (CDX) e Giorgio Calderoni (CSX). Rimandata al ballottaggio anche la sfida di Livorno e Prato, dove troveremo rispettivamente Luca Salvetti (CSX) contro Andrea Romiti (CDX) e Matteo Biffoni (CSX) contro Daniele Spada (CDX). Nella città di Rovigo, invece, si affronteranno Monica Gambardella (CDX) ed Edoardo Gaffeo (CSX). Infine, a Foggia troveremo in sfida Franco Landella (CDX) e Pippo Cavaliere (CSX).

Come funziona il ballottaggio

Il 9 giungo riapriranno i seggi elettorali per il turno di ballottaggio. Oltre ai 15 capoluoghi sopracitati, si tornerà a votare anche in altri comuni dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Per stabilire chi sarà il sindaco, basterà che uno dei due ottenga anche un solo voto in più del proprio rivale. Al contrario di quanto accaduto in precedenza, sulla scheda elettorale troveremo soltanto i nomi dei due candidati e non si potranno scegliere liste.

Qualora si dovesse verificare un pareggio, verrà proclamato sindaco il più anziano.