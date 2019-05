Ci si avvicina a grandi passi verso le prossime elezioni europee. In tutto il Continente c'è convinzione del fatto che il rinnovo del Parlamento Europeo rappresenterà un passaggio cruciale per capire verso quale direzione si sta rivolgendo l'Europa. Sono, infatti, diversi i movimenti politici che aspirano ad una profonda rivisitazione dell'attuale sistema continentale e, alcuni di questi, vengono definiti anti-europeisti.

Pubblicità

Pubblicità

In Italia, ad esempio, c'è convinzione diffusa che il più euroscettico tra i partiti sia la Lega ed il crescente consenso acquisito dalla corrente salviniana ha spinto qualcuno a fare un vero e proprio appello ad un voto che rappresenti un vento contrario a quello anti-europeista del Carroccio. Tra questi c'è l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha ricevuto una risposta particolarmente piccata del Ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio.

Centinaio attacca Giorgio Napolitano dopo le accuse di anti-europeismo

Centinaio è intervenuto su Canale Italia

Il pensiero di Napolitano riguardo alle prossime elezioni europee è stato molto chiaro. Lo ha affidato ad alcune righe apparse su Repubblica ed ha parlato di un "voto per sconfiggere l'inganno degli anti-europeisti". Considerata l'estrazione politica del senatore a vita, non serve grande fantasia per dedurre come in parte i destinatari della sua offensiva siano i candidati della Lega. E, nel corso della trasmissione Notizie Oggi di Canale Italia, il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio ha risposto in maniera particolarmente dura, andando a rivangare in alcuni punti oscuri del passato da europarlamentare di Napolitano.

Pubblicità

Il leghista, infatti, con la sua precisazione ha inteso sottolineare che il pulpito da cui provengono quelle che sembrano delle accuse al Carroccio potrebbe non essere quello ottimale.

Centinaio invita a fare una ricerca su internet

Il ministro, sollecitato da una domanda della conduttrice sull'appello di Napolitano, è stato molto duro nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica."Quando lui era europarlamentare - ha detto Centinaio - non ha fatto fare una bella figura all'Italia".

A quel punto consiglia ai telespettatori come reperire informazioni su ciò che di sbagliato Napolitano avesse fatto, suggerendo persino le keywords da inserire nei motori di ricerca: "Napolitano scandalo Italia". Il risultato che Centinaio mette in risalto è quello di un'indagine, finita sulla televisione tedesca, in cui Napolitano era accusato di utilizzare in modo improprio i biglietti aerei che l'Europa dava agli europarlamentari. Sulla base di questo precedente, Centinaio ha consigliato a Napolitano di fare "un passo indietro" quando si parla d'Europa.