Mai banale Vittorio Sgarbi quando c'è da esprimere un problema. Il suo intervento da ospite di Myrta Merlino, nel programma di La 7 L'aria che tira, non è stata un'eccezione. Nell'ambito di un confronto con Oscar Farinetti il deputato e critico d'arte ha voluto sottolineare come egli non appartenga ad alcuno schieramento politico per definizione, limitandosi a lavorare politicamente nell'unico interesse di portare a compimento che sono le sue idee ed obiettivi, come ad esempio la valorizzazione e la conservazione delle bellezze architettoniche.

Il suo intervento si è poi concentrato in una sorta di difesa di Matteo Salvini per le troppe critiche ricevute e in critiche particolarmente dure per il Movimento Cinque Stelle e Luigi Di Maio.

Per Sgarbi sbagliato criticare Salvini sulla legittima difesa

Vittorio Sgarbi, ad un certo punto, ha iniziato a parlare di "legittima difesa". Si tratta di una sorta di cavallo di battaglia per Matteo Salvini che ha più volte evidenziando quanto per lui sia importante depenalizzare chi lede a ladri o altri malviventi nel tentativo di proteggere il proprio territorio, negozio a casa e dare la possibilità ai cittadini, se necessario, di difendersi da soli .

Vittorio Sgarbi critica duramente Di Maio

Il critico d'arte ha inteso mettere in evidenza il fatto che non ha una posizione favorevole o contraria alla norma, ma ritiene che, fino al momento, sia stato uno strumento sbagliato con cui attaccarlo. Considerato che, a suo avviso, lo attaccano su questo punto principalmente forze europeiste convinte, risulta un controsenso il fatto che si metta in discussione una legge che, di fatto, non fa che allineare l'Italia a paesi come la Francia, l'Inghilterra e la Germania. Proprio il Paese teutonico, secondo i dati in possesso di Sgarbi, risulta essere il Paese più armato d'Europa.

Sgarbi durissimo con Di Maio

Intervenendo sul tema dell'economia, Sgarbi alza i toni: "Whirlpool si risolve non dando il reddito di cittadinanza. Un governo come questo con un cretino come Di Maio che pensa di dare l'elemosina, dovrebbe dare i soldi ad un'industria perché riparta". Le dichiarazioni arrivano in riferimento alla presenza in collegamento dei lavoratori dello stabilimento della multinazionale con sede a Napoli a rischio chiusura. Rispetto all'idea che al governo se ne stiano occupando Sgarbi manifesta il proprio parere a gamba tesa:"Chi è il Ministro dello sviluppo economico ?

Questo cretino che hai portato qua, Sviluppo economico del C... ignorante, che torni a scuola. Quale sviluppo economico? Se ne sta occupando con l'anima del c... Il reddito di cittadinanza è un crimine contro l'economia dell'Italia".