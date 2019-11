In un post sul suo account Facebook, Giorgia Meloni continua il suo attacco contro il Movimento Cinque Stelle e pubblica un selfie con alle spalle il corridoio del Transatlantico, vicino all'aula della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, completamente deserto. Per la deputata però è stato uno scivolone visto che i deputati erano a lavoro all'interno delle commissioni, presenti a un altro piano del palazzo.

Le parole di Giorgia Meloni

"Ops, Transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza". Queste le parole di Giorgia Meloni su Facebook, che poi aggiunge una provocazione: "Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti!". Aggiunge poi che il Movimento Cinque Stelle ha bocciato le sue proposte di far timbrare il cartellino delle presenze a tutti i parlamentari italiani e annuncia che a breve presenterà più di "500 emendamenti" sulla manovra economica.

La replica di Paolo Giuliodori

Replica dura però da parte del deputato dei Cinque Stelle Paolo Giuliodori, che fa notare come Meloni abbia commesso un brutto scivolone, visto che non conosce minimamente il calendario dei lavori parlamentari. Se dalla foto pubblicata dalla leader di Fratelli d'Italia non si vede nessun deputato presente nel corridoio è perché, nella giornata di oggi, gli impegni parlamentari non prevedevano il lavoro in aula, bensì all'interno delle Commissioni Parlamentari, le cui aule sono collocate su un altro piano di Palazzo Montecitorio.

Ecco le parole di Giuliodori, che attacca Meloni sulle sue assenze: “Ciao Giorgia, io cambierei chi ti gestisce il calendario altrimenti non si spiega il tuo 27% di presenze in aula…". E poi insiste: "Se vuoi lavorare ci trovi al quarto piano di Montecitorio nelle varie commissioni".

Le altre repliche sui social

Il post di Meloni ha scatenato moltissime reazioni sui social network di deputati e non solo. Anche la deputata del M5S Yana Chiara Ehm risponde al post di Giorgia Meloni e attacca la leader di Fratelli d'Italia, commentando il post su Instagram. La deputata scrive di essere in viaggio per Vienna, per l'incontro dell'ICMPD, in sui parla di immigrazione e chiede: "Ci vediamo lì?

No perché nella lista dei partecipanti non ho visto nessuno di Fratelli d'Italia". E sottolinea che è strana quest'assenza, visto che è un tema caro alla destra.

Anche l'onorevole Davide Serritella replica a Giorgia Meloni, dicendole che ha sbagliato piano, visto che "i colleghi (quelli che lavorano e non hanno il 72% di assenze come te) sono al IV piano in commissione sul DL Sisma".