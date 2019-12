Venerdì 27 dicembre si sono svolti a Roma i funerali di Gaia e Camilla, le due sedicenni travolte e uccise da un Suv. Da diversi giorni non si placano le polemiche sul fatto che l'investitore, Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo, fosse ubriaco, sotto effetto di droghe, che la sua auto viaggiasse oltre i limiti di velocità. Ma anche sulla circostanza che le due ragazze abbiano attraversato col rosso, di notte, fuori dalle strisce pedonali, mentre pioveva, la pericolosissima arteria di Corso Francia.

Genovese junior è infine finito agli arresti domiciliari subito dopo le celebrazioni del Natale, accusato di omicidio stradale. La città, intanto, si è stretta nel cordoglio e nel silenzio alle famiglie delle giovanissime vittime. A rompere la triste quiete delle celebrazioni funebri di Gaia e Camilla ci ha pensato però Vittorio Feltri. Con un cinguettio pubblicato sul suo profilo Twitter, il fondatore del quotidiano Libero ha scritto di "gara a chi è più stupido" tra le due defunte e il loro investitore.

Parole che hanno scatenato una sequenza di migliaia di commenti social, più o meno indignati.

Il tweet di Vittorio Feltri sull'incidente di Roma: 'Cosa facevano a mezzanotte in giro le due sedicenni?'

Sono ancora in corso le indagini della procura di Roma sull'incidente di Corso Francia che è costato la vita a Gaia e Camilla. Bisognerà stabilire con certezza se Pietro Genovese fosse anche sotto l'effetto di droghe, oltre che dell'alcool (circostanza già accertata), se viaggiasse oltre i limiti di velocità consentiti (anche in questo caso sembrerebbe di sì), ma anche se le due ragazze abbiano compiuto una enorme imprudenza, come sembra evidente dai primi riscontri. Comunque sia, nulla potrà riportarle in vita. Ma nessuno si aspettava che durante i loro funerali, svoltisi come detto il 27 dicembre, qualcuno potesse tornare in modo "crudo" sulla vicenda.

È stato invece il caso di Vittorio Feltri, il quale non si è preoccupato di poter ferire la sensibilità di qualcuno quando ha digitato sulla tastiera del suo pc un tweet destinato a far discutere. "Le due ragazze sedicenni uccise da un auto in corso Francia cosa facevano a mezzanotte in giro?", si è chiesto uno dei decani del giornalismo italiano.

Le due ragazze sedicenni uccise da un auto in corso Francia cosa facevano a mezzanotte in giro ? Hanno scavalcato le barriere metalliche e attraversato la strada col semaforo rosso. Il cretino al volante le ha travolte. È una gara a chi è piú stupido. — Vittorio Feltri (@vfeltri) December 27, 2019

Le reazioni social: 'Gara a chi è più stupido l'hai vinta tu'

Il suo cinguettio è poi proseguito con la constatazione che Gaia e Camilla "hanno scavalcato le barriere metalliche e attraversato la strada col semaforo rosso".

Insomma, secondo Vittorio Feltri, tra loro due e il "cretino al volante che le ha travolte" sarebbe in corso una macabra "gara a chi è più stupido". Una opinione dissacrante, come spesso accade al fondatore di Libero, che ha però scatenato una marea di reazioni social.

A commento del suo cinguettio, infatti, si possono leggere frasi come "gara che, incredibilmente, hai vinto tu", oppure "tutto ciò non giustifica il fatto che debbano essere uccise, di certo a 16 anni a quell'ora devi stare a casa, mentre il guidatore, già recidivo alla guida, avrebbe potuto uccidere chiunque altro. Brutta storia per tutti".

Ma le reazioni, non tutte contrarie a Feltri per la verità, sono come detto innumerevoli.