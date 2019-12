Vittorio Feltri non ama i giri di parole. Ogni qualvolta ha qualcosa da dire, lo fa senza peli sulla lingua. Capita che, a volte, finisca per dire cose che urtino intere comunità. Qualche mese fa, parlando del Premier Giuseppe Conte, lo definì un uomo elegante aggiungendo la considerazione "nonostante sia di Foggia". Un'esternazione che ovviamente fece andare su tutte le furie l'intera cittadinanza del Gargano. A distanza di tempo, il giornalista ora torna a parlare di un pugliese, ma stavolta lo fa manifestando stima.

Il riferimento va a Checco Zalone che, provocatoriamente, considera all'altezza di occupare la poltrona più importante di Palazzo Chigi, proprio al posto di Conte.

Anche da Salvini era arrivata l'investitura per Checco Zalone

A partire da gennaio nelle sale cinematografiche arriverà il nuovo film di Checco Zalone. Si tratta di una pellicola che ha già fatto rumore per i temi che tratterà e per il videoclip della colonna sonora. All'attenzione del pubblico, seppur in chiave ironica, sono stati proposti argomenti scottanti come, ad esempio, l'immigrazione.

Attorno alla rappresentazione stereotipata e satirica del problema sono montate diverse polemiche, sebbene i cori di assenso nei confronti del comico barese siano stati molteplici. Il diretto interessato ha smentito in tutti i modi che la sua opera punti a veicolare un messaggio politico, in una direzione o nell'altra. Tra coloro i quali hanno preso le sue difese c'è stato il leader della Lega Matteo Salvini che aveva addirittura puntato su un futuro da senatore a vita per Checco Zalone. Il video della canzone ha già riscosso grande successo su Youtube come dimostrano le oltre cinque milioni di visualizzazioni.

Feltri vuole Zalone a Palazzo Chigi

Chi, invece, per Checco Zalone punta addirittura ad una posizione ancor più apicale è Vittorio Feltri. Il giornalista, attraverso il suo profilo Twitter, ha avuto modo di esternare tutta la sua stima nei confronti del comico.

A fare da contraltare ai buoni pensieri verso l'attore, ci sono quelli di tutt'altro tenore nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. "Al posto di Conte - ha evidenziato Vittorio Feltri - vedrei volentieri a Palazzo Chigi Checco Zalone, anche questi pugliese ma molto intelligente". Parole che, come di consueto, finiranno per dare adito a polemiche, considerato che, anche in questo caso, si scorge una connotazione territoriale all'opinione espressa dal giornalista. Mancano, però, ormai pochi giorni e l'attesa uscita di Tolo Tolo (prevista per l'1 gennaio) chiarirà definitivamente i dubbi su quelli che potranno essere i modi di sviluppare un tema complicato come l'immigrazione, spesso oggetto di polemica politica.