Nei giorni scorsi ha fatto notizia la scelta del Movimento 5 Stelle di spiegare agli italiani alcuni punti della Manovra attraverso una messa in scena. Una gag che ricorda da vicino il vecchio format di una sitcom Mediaset: Camera Cafè. Nel corso della rappresentazione si è fatta notare l'interpretazione della senatrice grillina Paola Taverna che ha fatto una battuta su Giorgia Meloni, definita madre non del popolo ma degli slogan.

La gag non è stata gradita da Maurizio Gasparri che oggi, nel corso della trasmissione di La7 Coffee Break, ha invitato l'esponente pentastellata a preoccuparsi di questioni legate alla sua di madre.

Evidente il riferimento alla vicenda che la vide protagonista di una presunta occupazione abusiva di una casa popolare nel Comune di Roma.

Taverna recita in un video del M5S sulla Manovra

Nel corso del video diffuso dal Movimento Cinque Stelle si può notare Paola Taverna sottolineare come quella per il 2020 sia una Manovra a misura di famiglie. "Abbiamo stanziato - evidenzia - 2,8 miliardi in più per il bonus bebè, il bonus asili nido e l'assegno unico familiare". È noto come quello della famiglia sia un tema particolarmente caro anche a Giorgia Meloni e al suo partito Fratelli d'Italia.

Di fronte alla domanda sul motivo per cui la Manovra non sia stata votata dalla leader romana, la battuta di risposta di Paola Taverna è stata piuttosto pungente. Nel filmato si fa prima riferimento al fatto che l'avversaria Politica sia stata ribattezzata "madre del popolo". Poi si infierisce sulla Meloni: "Ma quale madre del popolo, madre degli slogan. Quella - si può udire nel video - i soldi ce li ha, che vuole che ne sappia delle famiglie che non arrivano nemmeno a fine mese. Altrimenti questa Manovra vedevi come la votava".

Aiutare le famiglie è un obbligo tassativo dello Stato e non si fa attraverso slogan, ma con politiche mirate. Per questo in #manovra2020 abbiamo messo 2,8 miliardi per bonus bebè, bonus asili nido e assegno unico familiare. pic.twitter.com/Trppr2ijVw — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) 24 dicembre 2019

Gasparri invita la Taverna a pensare allo sfratto della madre

Nel corso della sua partecipazione alla trasmissione di La 7 Coffee Break Maurizio Gasparri è stato piuttosto duro prima nei confronti del M5S e della Taverna in particolare.

Dopo aver sottolineato la scarsa qualità dello spettacolo e dopo che gli è stato fatto notare che i grillini non fanno gli attori di mestiere, l'esponente di Forza Italia è andato subito giù duro: "Non si è capito quale mestiere fanno, ma prima o poi lo troveranno. Per ora si fanno pagare dai cittadini senza un grande rientro".

Il riferimento alla battuta su Giorgia Meloni ha inasprito ulteriormente i toni, ricordando alla Taverna vicende che l'avevano coinvolta in prima persona. "Preoccupati - dice Gasparri rivolgendosi alla collega - di tua madre che ha dovuto lasciare un alloggio popolare, sfrattata dalla Raggi perché non aveva diritto ad occupare un alloggio popolare". Nel suo intervento Gasparri ha sottolineato anche come si consideri un mentore di Giorgia Meloni, oggi tra l'altro alleata del suo partito.