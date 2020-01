Il giorno dopo le elezioni regionali dell'Emilia Romagna è anche quello di un post di Gianni Morandi che fa discutere. Il popolare cantante bolognese, attraverso i suoi seguiti profili social, ha scelto di diffondere un'immagine che ritrae dei pesci. L'immagine stilizzata ricorda molto quelle che spesso identificano le Sardine, il movimento spontaneo nato in autunno per rispondere ai toni e al linguaggio usato dai sovranisti e da Matteo Salvini in particolare.

La scelta di tale post, come dimostrano i commenti sotto la foto, ha generato una serie di reazioni fra loro contrastanti da parte dei follower dell'artista emiliano.

Spesso toni forti tra Salvini e le Sardine

Non è un mistero che le Sardine si siano nettamente contrapposte nei confronti della Lega e di Matteo Salvini. L'ex Ministro dell'Interno aspirava ad espugnare una "roccaforte rossa" come l'Emilia Romagna, missione fallita dopo la riconferma di Stefano Bonaccini. Allo stesso modo non è un caso che Nicola Zingaretti, commentando a caldo il risultato delle elezioni regionali emiliano-romagnole, abbia voluto manifestare un ringraziamento nei confronti delle Sardine per il loro contributo d'opinione nella campagna elettorale che è servita a portare ad alti livelli l'affluenza alle urne.

Le Sardine, tuttavia, al momento non hanno ancora espresso pubblicamente le proprie intenzioni di come muoversi nel futuro. Nel frattempo incassano simpatie da parte di personaggi pubblici, come appunto lo stesso Gianni Morandi.

Morandi invita a guardare il voto di Bibbiano

L'immagine condivisa sui social da parte di Gianni Morandi ha sollevato possibili equivoci, ma a chiarirli è stato lui stesso attraverso lo scambio di battute con alcuni suoi followers.

A quanto pare tale foto ritrae davvero un'attestazione di simpatia nei confronti delle Sardine.

C'è, infatti, chi lo redarguisce sottolineando come stia esprimendo sostegno di chi non sapeva neanche il motivo di essere in piazza. "Ti sembra giusto - gli chiede qualcuno - che il loro leader dica che Bibbiano non esiste?". "Guarda - risponde il cantante - come hanno votato i cittadini di Bibbiano...", sottolineando che il Pd primo partito in quel comune suggerirebbe un ridimensionamento del caso relativo ai bambini in affidamento di cui molto si è parlato.

A qualcun altro, senza giri di parole, il cantante rivela in un commento che "le sardine gli sono simpatiche". C'è chi, invece, manifesta delusione sul fatto che Gianni Morandi si sia lasciato andare ad un commento politico.

Nel complesso le opinioni sembrano dividersi, come spesso accade quando un artista esprime il proprio punto di vista su temi politici.