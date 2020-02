Le dichiarazioni sul tema dell'aborto da parte di Matteo Salvini continuano a suscitare polemiche. Anche oggi non sono mancate le reazioni, come quelle di Selvaggia Lucarelli che, nel pomeriggio, ha twittato contro Salvini e il suo intervento e lo ha invitato a tacere quando parla di cose che non conosce. Nelle ultime ore erano arrivate le reazioni critiche di Laura Boldrini e di Nicola Zingaretti.

Le parole Matteo Salvini sull'aborto

Nella giornata di ieri le parole di Salvini, pronunciate al termine della manifestazione a Roma della Lega, hanno scatenato moltissime reazioni nel mondo della Politica e del giornalismo.

Secondo l'ex Vicepremier il pronto soccorso non rappresenta la "soluzione a uno stile di vita incivile".

Il leader della Lega ha fatto riferimento al grande afflusso di donne nei pronto soccorso del Paese che chiederebbero l'interruzione di gravidanza: pur non volendo fornire lezioni di morale, visto che a suo avviso una donna deve compiere in autonomia le sue scelte, ha voluto ribadire che andare al pronto soccorso molte volte per abortire non può essere una soluzione.

Nella giornata di oggi Salvini è voluto tornare sull'argomento in occasione degli Stati generali della Lega: "Non metto in discussione il principio ma bisogna combattere gli abusi".

E poi aggiunge: "Parlate con i medici, non con Salvini. Il nostro compito è prevenire: l'aborto non è un sistema contraccettivo".

Selvaggia Lucarelli critica Salvini sull'aborto

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli non ha sicuramente digerito le parole dell'ex Vicepremier e in un tweet pubblicato questo pomeriggio ha risposto fermamente alle dichiarazioni sul tema così delicato come l'aborto.

A suo avviso "Salvini dovrebbe imparare a tacere su cose di cui non sa". E poi aggiunge con ironia. "Dunque gli basterebbe tacere su tutto".

Il suo tweet ha attirato reazioni opposte, tra quanti sostengono le sue parole e quanti, invece, accusano Lucarelli di non essere competente in materia su una questione così delicata.

Salvini dovrebbe imparare a tacere su cose di cui non sa. Dunque gli basterebbe tacere su tutto. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 17, 2020

La risposta di Boldrini e Zingaretti a Salvini

Ferma è stata anche la risposta dell'onorevole del Pd Laura Boldrini.

L'ex Presidente della Camera ricorda come la scelta di abortire sia per una donna "una scelta difficile", ma lo ‘stile di vita incivile’ di cui parlerebbe Salvini, "è quello di un uomo che, pur di raccattare qualche voto, offende, strumentalizzando le donne e i loro diritti".

Anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha risposto alle parole del leader leghista e sottolinea come ogni giorno Salvini le spari più grossa perché si trova in difficoltà, con "offese, teorie stravaganti e numeri a casaccio". E invita a tenere giù le mani dalle donne e dalla sanità italiana.