Un nuovo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera è stato diffuso nelle scorse ore: la rilevazione riguarda il mese di novembre: in questo periodo non emergono profondi squilibri e variazioni nel panorama politico italiano, con Fratelli d'Italia primo partito. Quel che emerge è un abbassamento di consenso per la premier Giorgia Meloni e per il governo in generale, con una ripresa del Partito Democratico.

Il sondaggio Ipsos

I dati del recente sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, pubblicato il 30 novembre 2024, fotografano i partiti politici nel mese di novembre.

Il dato più significativo riguarda la crescita di consensi del Partito Democratico di Elly Schlein e al contempo la riduzione tra i democratici e Fratelli d'Italia. La distanza tra i due partiti è ora poco più di cinque punti percentuali.

Sempre a novembre anche il partito della premier ne ha guadagnati. Scendono anche i consensi per Meloni e per il governo. Forza Italia e Movimento Cinque Stelle.Tra le altre forze politiche invece si registra una stabilità sostanziale. Da non sottovalutare è anche il calo della fiducia in Meloni e più in generale nel governo.

I partiti della maggioranza

Il partito di Fratelli d'italia è al 27,7%, e cresce dello 0,9% rispetto al 24 ottobre. Nelle ultime settimane il primo partito italiano non ha frenato la sua crescita, tornado sui livelli registrati nei mesi estivi.

Restando nella maggioranza, il dato di Forza Italia è significativo: cala all'8%, perdendo lo 0,9%, toccando così uno dei punti più bassi in termini di consenso negli ultimi mesi.

La Lega invece, secondo questo sondaggio, rosicchia un decimale e virtualmente sarebbe il secondo partito della maggioranza, pur senza entusiasmare gli italiani.

Il dato sul partito di Matteo Salvini infatti rimane infatti pressoché stabile. Noi Moderati di Maurizio Lupi invece è all'1,2%, in crescita dello 0,2%. In totale la coalizione raggiunge il 45,6%, e sale dello 0,3% rispetto al mese scorso.

In questo sondaggio è curioso anche il dato relativo alla fiducia nel governo. Possono infatti esultare le opposizioni per il fatto che viene riscontrato un calo di popolarità del governo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L'indice di gradimento della premier tocca il più basso da inizio legislatura e arriva al 43%. Anche per il governo il dato non è buono: l'indice di gradimento è infatti 42, il più basso in questo 2024, e solamente il 37% degli italiani dà all'esecutivo un voto sufficiente.

PD in forte crescita

Ne campo dell'opposizione invece troviamo un Pd in risalita. Il partito di Schlein è infatti al 22,6% e ottiene un grosso exploit che gli fa guadagnare l'1,5% rispetto a fine ottobre. La risalita dei democratici, che accorciano su FdI, può spiegarsi, almeno in parte, con la scia positiva delle elezioni regionali vinte in Emilia Romagna e in Umbria

Non bene invece il Movimento Cinque Stelle che perde quasi un punto percentuale, scendendo al 13%.

Probabilmente influisce in questo calo lo scontro politico all'interno del Movimento tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, diventato ancora più forte nelle ultime settimane della costituente. Stabile l'Alleanza Verdi-Sinistra con il 6,2%, in calo i partiti di centro: +Europa e Azione di Carlo Calenda scendono al 2,2%, mentre Italia viva di Matteo Renzi è in calo al 2%.

Se uniamo i dati delle opposizioni, formando l'alleanza politica del cosiddetto campo largo, otteniamo il 48,2% dei voti che porterebbe ad un sorpasso sul centrodestra