Giorgia Meloni, attraverso il proprio profilo Twitter, è intervenuta sull'emergenza Coronavirus. I dati relativi ai contagiati in Italia continuano a salire. La leader di Fratelli d'Italia ha manifestato vicinanza alle prime vittime, sottolineando però la necessità di vederci chiaro. Un bisogno reso pubblico con un messaggio indirizzato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A lui è stato chiesto di relazionare in Parlamento e di fornire risposte chiare rispetto a quelle che dovrebbero essere informazioni che il Capo del governo dovrebbe dare ai cittadini.

Coronavirus: per la Meloni serviva quarantena prima

Secondo Giorgia Meloni è arrivato il momento di fare quadrato e di affrontare la situazione, sulla base di quelli che sono i numeri che raccontano di una fase di crescente emergenza. "Questo è un allarme - ha detto - che non consente più sottovalutazioni del problema". La leader di Fratelli d'Italia ha posto l'accento sul fatto che, a suo avviso, alcuni provvedimenti tesi a fronteggiare il coronavirus potevano essere messi in atto con anticipo."La quarantena obbligatoria - ha aggiunto - di chi rientrava da Paesi a rischio doveva essere una misura già attuata nelle settimane precedenti, invece si è preferito polemizzare".

Tuttavia, Giorgia Meloni preferisce volgere lo sguardo verso un proficuo impegno collettivo: "Questo è il momento di mettersi a lavorare".

Coronavirus: Meloni vuole precise risposte da Conte

A suo avviso andrebbero, però, messi alcuni puntini sulle i. E si tratta di un traguardo ottenibile attraverso un'unica strada: "Dobbiamo sapere esattamente di cosa stiamo parlando". Arrivare a questo obiettivo sarebbe possibile solo attraverso una relazione, a suo dire, del Premier.

"Chiediamo - ha detto Giorgia Meloni - al Presidente del Consiglio Conte di venire a riferire immediatamente in Parlamento e chiediamo che risponda con chiarezza ad alcune domande precise". A quel punto, una dopo l'altra, ha elencato gli interrogativi per i quali bisognerebbe avere risposte. "Qual è il tasso di contagio? Qual è il tasso di mortalità? Si può essere contagiati da persone asintomatiche?

Si guarisce?". Tutte questioni di cui si sente molto spesso parlare nei talk show televisivi e sulle quali si ottengono informazioni contrastanti. Riceverle, invece, dal massimo responsabile del governo equivarrebbe, evidentemente, ad avere una versione ufficiale che aiuterebbe, secondo la Meloni, a capire quale sarà la strategia che, da ora in avanti, si metterà in campo per contrastare l'emergenza. Non resta che attendere per capire se il Premier deciderà di relazionare in Parlamento.