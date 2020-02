Matteo Renzi e Matteo Salvini condividono il nome di battesimo e poco altro. In pochi avrebbero potuto immaginare che un giorno i due potessero essere quantomeno accostati come possibili protagonisti di un'intesa Politica. Da un po' di tempo, un po' sottovoce, si inizia a mormorare che i due potrebbero condividere il ruolo di avversari di Giuseppe Conte. Si tratta naturalmente di uno scenario che è presente soltanto nelle ipotesi di alcuni osservatori della scena politica. Proprio rispetto a quest'eventualità, attraverso il proprio profilo Twitter, la giornalista Myrta Merlino ha voluto esprimere il proprio punto di vista.

La conduttrice de 'L'aria che tira' ha manifestato riserve rispetto alla possibilità che tra i due possa esserci un vero patto, mentre è parsa molto più convinta sul fatto che entrambi potrebbero avere mire di sfratto, magari non attraverso strade comuni, verso il Premier da Palazzo Chigi.

Italia Viva e i giallorossi: tensioni sempre in agguato

Da quando Matteo Renzi è uscito dal Partito Democratico è apparso subito come la potenziale variabile all'interno della maggioranza. Lo scontro particolarmente duro su temi come la prescrizione ha generato tra la sua Italia Viva ed il resto dell'area governativa frizioni che, ad un certo punto, sembravano potessero portare a far scricchiolare in maniera considerevole l'intero Governo.

Il momento più complicato è apparso quello in cui la delegazione di Italia Viva ha scelto di disertare il Consiglio dei Ministri e sono volate parole grosse con il premier Conte. Ed anche adesso che sembra essere in vigore una tregua, non è sparito il sospetto che i rapporti tra le parti siano ormai deteriorati. Il sospetto che si sta radicando è che Matteo Salvini e Matteo Renzi abbiano davvero la comune voglia di far saltare Giuseppe Conte dalla poltrona di Presidente del Consiglio.

Risulta, invece, molto più complicato capire se esistano davvero le condizioni perchè possa essere messa in piedi, in un modo tutto da definire, un'intesa tra due storici avversari in nome di quello che potrebbe essere un comune nemico politico.

Myrta Merlino parla di volontà di sfratto di Salvini e Renzi verso Conte

Quello che, al momento, è certo è che Renzi potrebbe avere i numeri per far saltare la maggioranza.

Salvini, secondo i sondaggi, ha quelli per vincere potenzialmente le nuove elezioni. Sono questi i presupposti da cui nascono i potenziali ragionamenti. Ed è verosimilmente anche una cosa che contraddistingue il pensiero di Myrta Merlino espresso su Twitter. "Tra i due Mattei - ha scritto - c’è un patto per far fuori Conte? Io non lo so, ma c’è un interesse comune: vogliono lo sfratto dell’avvocato del popolo. E, per questo, Salvini e Renzi, sono disposti proprio a tutto! E gli italiani, invece, cosa sono disposti a sopportare?". Interrogativo che apre il campo a varie risposte.