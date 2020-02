Le elezioni del 26 gennaio in Emilia Romagna sono alle spalle. E' stato, però, durante la campagna elettorale che si è assistito alla nascita delle Sardine. Un movimento per il quale si attende di capire quello che sarà il destino e se davvero un giorno potranno sbarcare in politica. Nicola Porro, nella sua 'Zuppa', spesso non è sembrato manifestare grande apprezzamento nei loro confronti. Nell'edizione del 1° febbraio si è soffermato su una foto che ha fatto il giro del web e che vede alcune figure chiave del movimento posare assieme alla famiglia Benetton ed al fotografo Oliviero Toscani.

Un'istantanea che, a suo avviso, potrebbe generare imbarazzo soprattutto nella maggioranza giallorossa che ha più volte manifestato vicinanza al popolo delle Sardine.

Le #Sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia e Autostrade spa. Finisce nel ridicolo la favola del “movimento” popolare, spontaneo e alternativo ai poteri forti. pic.twitter.com/Hnri7h3bPk — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 1, 2020

Porro ricorda apprezzamenti governative verso Sardine

Nicola Porro, nel corso della sua rubrica, ha inteso mettere in risalto il fatto che la foto delle Sardine con Luciano Benetton non può passare inosservata.

Si tratta di uno scatto che, a suo avviso, dovrebbe essere sinonimo di imbarazzo. Il motivo, spiegato dal giornalista, risiede nel fatto che racconta un incontro che mal si concilia con alcune dichiarazioni che sono arrivate nei giorni scorsi da parte del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. E' noto, infatti, come le due forze di maggioranza abbiano manifestato apprezzamento nei confronti di chi si sia schierato contro i toni utilizzati da Salvini e dalle forze sovraniste, al punto da ricevere persino i ringraziamenti da parte di Nicola Zingaretti e gli endorsement di personaggi come Giuseppe Conte e Romano Prodi.

Porro ritiene che il Governo vuole revocare concessione a Benetton

E', però, altrettanto noto come l'attuale governo, con particolare riferimento all'ala pentastellata, avrebbe come obiettivo quello di revocare le concessioni autostradali alla famiglia Benetton. Nella foto, tra l'altro, compare anche il noto fotografo Oliviero Toscani. Anche per lui Nicola Porro non ha certo parole di grande elogio, anzi.

L'interrogativo da parte del conduttore di Quarta Repubblica risulta piuttosto sprezzante nei suoi confronti. "Come la leghi - chiede - questa foto delle Sardine con quel ca... ubriacone di Oliviero Toscani e soprattutto con i Benetton?". Lo stesso Nicola Porro prova a fornire una risposta sottolineando come, a suo avviso "un po' di imbarazzo politico per alcuni ci possa essere".

Tra l'altro, durante la 'Zuppa', cita anche uno dei quotidiani che tratta l'argomento che spesso attacca per la sua eccessiva vicinanza al Movimento Cinque Stelle. "Forse si tratta del primo passo falso dice 'Il Fatto Quotidiano' che - incalza Porro - non ama i Benetton, ma non è detto che ami le Sardine".

Adesso non resta che attendere quale risposta forniranno le Sardine relativamente al discusso scatto.