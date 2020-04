Nelle ultime settimane sta facendo il giro della rete un vecchio filmato del dicembre del 2014 in cui Barack Obama parlava di come combattere nel modo migliore una pandemia futura. Il discorso, pronunciato dall'ex Presidente degli Stati Uniti presso il National Institute of Health, venne fatto in occasione dell'epidemia di Ebola che aveva colpito nel 2014 l'Africa occidentale.

Per l'occasione Obama propose un finanziamento per poter disporre il mondo di un'infrastruttura moderna, capace di combattere in modo rapido ed efficace l'eventuale diffondersi di un virus.

E in questi giorni in cui il mondo sta lottando contro una nuova epidemia le parole di Obama potrebbero lasciare l'amaro in bocca.

La crisi sanitaria dell'Ebola

Nel dicembre del 2014 Barack Obama, intervenendo al National Institute of Health, elogiò il grande lavoro svolto dai medici nell'aver affrontato la crisi di Ebola. Nel suo discorso l'ex Presidente degli Stati Uniti richiese inoltre un finanziamento al Senato per realizzare un'infrastruttura idonea a combattere il virus nel caso si fosse ripresentata una nuova grave forma di influenza.

Il discorso di Obama oggi sicuramente potrebbe far riflettere se consideriamo la sottovalutazione che c'è stata nelle settimane passate da parte di molti Paesi inclusi gli stessi Stati Uniti di Donald Trump.

Il discorso di Obama del 2014

In quell'occasione l'ex Presidente degli Usa chiese un finanziamento per una nuova infrastruttura sanitaria al fine di "rafforzare le nostre capacità qui negli Stati Uniti".

Una struttura efficiente in grado di rispondere a eventuali casi futuri di Ebola o di influenze pericolose e mortali. Secondo Obama era necessario che i paesi collaborassero tra loro per prevenire e affrontare i focolai futuri prima che questi potessero diventare pericolose epidemie.

E nel suo intervento inoltre Obama ritenne che il mondo fosse stato in parte fortunato perché il virus H1N1 "non si è rivelato più mortale di quanto poteva essere" pur avendo comunque causato moltissime vittime nel continente africano.

Obama: 'Malattia trasmissibile per via aerea'

Ma in quel discorso alcune parole furono sicuramente profetiche: "Potrebbe e verosimilmente arriverà un momento in cui si diffonderà una malattia trasmissibile per via aerea e che sarà mortale" disse Barack Obama. E quindi l'idea di un'infrastruttura sanitaria sarebbe stata utile e avrebbe potuto essere un investimento e un'assicurazione per un mondo globalizzato in cui le persone si spostano costantemente da una parte all'altra del globo. Secondo Obama sarebbe stato qualcosa di importante per il nostro futuro, ma anche per il futuro dei figli e dei nostri nipoti.