Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'Oms, mette sotto accusa chi prende parola sul delicato argomento del Coronavirus senza, però, avere le competenze medico-sanitarie per farlo. 'Si credono ormai tutti epidemiologici senza nemmeno aver frequentato un corso breve' ha dichiarato Ricciardi in un post su Twitter che non ha risparmiato proprio nessuno. 'Politici, economisti, giornalisti stanno acquisendo capacità senza nemmeno la frequentazione di un corso breve. Peccato che questa emancipazione epidemiologica dia risposte sbagliate' ha twittato Ricciardi, cercando di sensibilizzare le persone sul delicato tema della disinformazione sul Covid-19.

Dello stesso avviso anche il Governo, che ha creato una task force di giornalisti per individuare le fake news che circolano sul web.

Lo sfogo di Ricciardi: 'Si credono tutti epidemiologi'

Walter Ricciardi, membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito alle tantissime notizie che circolano sul web sull'argomento del Covid-19 e che si rivelano spesso solo bufale o notizie senza alcun fondamento.

In un un post su Twitter, Ricciardi ha spiegato che la formazione di un epidemiologo è un percorso difficile ed impegnativo, eppure in appena pochi mesi di epidemia sono spuntati epidemiologi in qualsiasi settore. 'Si credono tutti epidemiologici. In 4 mesi di epidemia ho visto economisti, sociologici, giornalisti e politici dotarsi di capacità incredibili senza nemmeno la frequentazione di un corso breve' ha twittato Ricciardi, puntando il dito su chiunque voglia dire la sua pur non avendo le competenze scientifiche adeguate.

formare un epidemiologo e’una delle cose più lunghe e difficili che si possano fare, ma in quattro mesi di epidemia ho visto economisti, sociologi, giornalisti, clinici, psicologi, manager, politici acquisire incredibili capacità senza mai aver frequentato nemmeno un corso breve — Walter Ricciardi (@WRicciardi) April 15, 2020

'Importante affidarsi ad esperti'

Ricciardi ha voluto attirare l'attenzione sull'importanza della conoscenza epidemiologica per fornire le risposte alle domande legate alla diffusione e al contenimento del Covid-19.

Da evitare qualsiasi confusione tra la verità scientifica e le notizie infondate, che non risparmiano neppure il mondo della Politica e del giornalismo. Bisogna attenersi alle dichiarazioni di chi ha le competenze in materia perché si tratta di persone che hanno studiato e si sono formate attraverso un percorso difficile ed impegnativo, ha fatto sapere Ricciardi, ricordando la fatica fatta da lui e dai suoi allievi e studenti. 'Non volevo fare una constatazione scientifica - ha twittato - ma volevo esprimere la mia felicità per questa emancipazione epidemiologica che dà un sacco di risposte, peccato siano tutte sbagliate'.

no, era una constatazione scientifica, ricordavo la fatica fatta prima io, poi i miei allievi e studenti, e mi rallegravo di questa diffusa e rapida emancipazione epidemiologica che fornisce un sacco di risposte a problemi complessi, tutte sbagliate — Walter Ricciardi (@WRicciardi) April 15, 2020

Governo, task force contro le fake news sul Coronavirus

Anche il Governo ha deciso di contrastare la circolazione di bufale e notizie false sul tema del Covid-19, creando una task force di giornalisti per il monitoraggio delle notizie che circolano sull'argomento. "Era un passaggio doveroso, a fronte della massiccia, crescente diffusione di disinformazione relativa all'emergenza.

Questa task force che d’ora in avanti avrà vari compiti: dall’analisi delle modalità e delle fonti che generano e diffondono le fake news". Il tutto sarà svolto attraverso la cooperazione di Agcom, del Ministero della Salute, della Protezione Civile e degli esperti di fact-checking' hanno fatto sapere da Palazzo Chigi.