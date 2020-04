Nella giornata di ieri martedì 21 aprile, la Regione Campania ha pubblicato i dati relativi alla prima giornata della richiesta del bonus di 2000 euro rivolto alle micro-imprese. Quest'ultimo è stato attivato dal governatore Vincenzo De Luca nell'ambito del Piano Socio Economico per aiutare le micro-imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi con sede operativa nel territorio della Campania, colpiti dall’attuale crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da coronavirus.

In un solo giorno sono state inserite oltre 40 mila pratiche e sono stati effettuati più di un milione di accesi al sito della Regione.

Inoltre, si ricorda che per richiedere questo bonus a fondo perduto si potranno presentare le domande online fino alla mezzanotte del 30 aprile 2020.

Il bonus è rivolto a micro-imprese con meno di 10 addetti

Questo bonus di 2000 euro è stato presentato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che in questa circostanza ha anche spiegato a chi è rivolto questo aiuto socio-economico. In particolare, il governatore ha affermato che la Regione non ha la possibilità di coprire le esigenze di tutti, però hanno cercato di fare tutto il possibile in quelle che sono le loro capacità e per questo si è deciso di dare una liquidità immediata 'A tutte le micro imprese con meno di 10 addetti e fino a 2 milioni di euro di fatturato'.

Come compilare la domanda

Come già anticipato, il modello di domanda è disponibile da lunedì 20 aprile e fino al 30 del mese sulla piattaforma dedicata della Regione Campania e la richiesta deve essere fatta solo online, senza l'obbligo di inviare nessun documento. Infatti, al termine della compilazione della procedura bisognerà solo salvare il file in formato Pdf. Inoltre, sul sito della Regione è specificato che la richiesta non prevede nessuno ordine d'arrivo, quindi non c'è bisogno di affrettarsi tutti nel primi giorni, in quanto non ci sarà nessuna precedenza.

Altro elemento da prendere in considerazione è che la piattaforma è divisa in due sezioni, di cui una dedicata alle micro-imprese e l'altra agli intermediari che si occuperanno della compilazione della domanda, a nome di tutti i clienti.

Per i dubbi più frequenti sulla compilazione, la piattaforma ha dedicato una sezione 'Faq e chiarimenti', in cui sono disponibili numerose risposte. Inoltre, c'è da aggiungere che una volta scaduto il tempo per poter richiedere il bonus (30 aprile), la Regione comunicherà al richiedente, l'ammissione o meno al benefico, tramite posta elettronica certificata.

Infine, l'erogazione della somma di 2000 euro avverrà mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato nella domanda.