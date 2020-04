Nicola Porro arrabbiatissimo con Roberto Saviano. Il motivo scatenante della furia del giornalista è stato un articolo pubblicato dallo scrittore napoletano sul quotidiano Repubblica. Saviano teorizza infatti che la Regione Lombardia starebbe pagando un così alto prezzo nell'emergenza sanitaria ed economica in corso a causa del "falso garantismo" sostenuto in questi ultimi anni dalla sua classe dirigente.

Una posizione che induce Porro ad accusare l'autore di Gomorra di aver "perso la testa" e di essere "diventato un orrore".

L'articolo di Roberto Saviano su Repubblica

"Al Nord come al Sud non si deve tacere, la Lombardia paga il falso garantismo". È questa la frase di Roberto Saviano scelta da Repubblica come titolo del suo articolo pubblicato lunedì 20 aprile. La tesi sostenuta dallo scrittore partenopeo è che la Lombardia, "Regione più grande d'Italia", avrebbe "collassato" in questa emergenza a causa della già avvenuta distruzione del suo "tessuto sociale". E la colpa non sarebbe stata certo di quanto successo in questi ultimi due mesi, ma di quanto accaduto in passato.

Insomma, un "falso garantismo" che, con la sua omertà in stile quasi mafioso, in questi 25 anni avrebbe favorito e garantito immunità ad una classe dirigente corrotta i cui "privilegi" sarebbero sempre stati assicurati.

Nicola Porro stronca Saviano: 'È diventato un orrore'

Logico che la posizione scomoda assunta da Roberto Saviano dovesse suscitare reazioni piccate. Come nel caso di Nicola Porro il quale, durante la sua rassegna stampa quotidiana, riflette sul fatto che, secondo lui, Saviano "non era così" qualche anno fa.

Certo, parte della destra avrebbe commesso un errore nel "ghettizzarlo", ma lui "è diventato un orrore". Non certo a causa dei suoi libri "noiosissimi" e della sua "scrittura incomprensibile", affonda il colpo il conduttore di Quarta Repubblica, e nemmeno per quella sua "aria da santone convinto di conoscere sempre la verità" o per il fatto che sia accusato di vivere in un attico di New York titillando aragoste.

"Il problema - chiarisce Porro - è quello che dice".

'Roberto Saviano ha un serio problema'

Porro passa dunque ad esaminare il pezzo dello scrittore uscito oggi su Repubblica. "Dice che la Lombardia paga il suo garantismo - si infervora - questo ragazzo ha un vero, serio, problema. La sua scorta, la sua New York, la sua vita, il suo successo, lo hanno completamente scollegato dalla realtà". Il giornalista accusa i "signori di Repubblica" di utilizzarlo a comando come un "automa". Ma "che senso ha dire che la Lombardia paga il suo garantismo?", si chiede polemicamente Porro. Poi, cita le parole di Saviano: "Il garantismo degli ultimi 25 anni è stata una storia di put...

che hanno sbandierato Beccaria solo per vendersi meglio". Lo irride chiamandolo "sincero democratico", ma aggiungendo che è pure capace di arrabbiarsi se viene attaccato.

"Il garantismo vero vive nelle organizzazioni no profit", Porro prosegue nelle citazioni del suo avversario, "il garantismo è morto quando si è venduto a Berlusconi e ora a Salvini". "Questo è un pezzo di un ragazzo che ha dei problemi, ma ve lo dico seriamente - conclude rivolto ai suoi fan - rimettetelo a prendere il caffè al bar, riportatelo in una discoteca, fatelo entrare in una libreria, fategli prendere la metropolitana senza guardie del corpo e fategli capire che il mondo non si chiude a Repubblica".