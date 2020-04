Vincenzo De Luca contro le Regioni del Nord. Il Governatore della Campania scuote infatti la Politica minacciando di chiudere i confini della sua Regione se i suoi colleghi settentrionali dovessero decidere di avviare la Fase 2 e le riaperture delle attività economiche senza le necessarie garanzie sanitarie. Una posizione, quella di De Luca [VIDEO], che fa infuriare Nicola Porro. Il giornalista, durante la sua rassegna stampa di sabato 18 aprile, punta il dito contro ‘Vicienz ‘o sciariff’ invitandolo proprio ad evitare “battute da sceriffo” e facendogli presente che l’Italia potrebbe benissimo fare a meno della Campania per qualche mese.

Nicola Porro critica i virologi: ‘Dobbiamo liberarci di loro’

Nicola Porro inaugura la sua quotidiana rassegna stampa di sabato 18 aprile scagliandosi come sempre contro quello che bolla come il “giornale unico del virus”, ovvero la quasi totalità della stampa mainstream. Stoccata anche contro i virologi dei quali, dice, “dovremmo liberarci il prima possibile” perché continuano a pontificare in tv senza essere ancora riusciti a trovare una cura o un vaccino per mettere fine a questa inedita emergenza sanitaria.

E cita Rezza, Ricciardi, Galli, Burioni, d’accordo a suo dire solo nel modo con cui tenere chiuse in casa le persone.

Il giornalista prende di mira Vincenzo De Luca: ‘Muro di Napoli’

Nicola Porro passa poi in rassegna il titolo del Corriere della Sera che parla di ‘Fase 2, scontro Nord-Sud’. Il giornalista non si capacita del fatto che, mentre le cinque Regioni del Nord Italia vorrebbero avviare in sicurezza la riapertura delle attività produttive, ci sia una sola Regione del Sud, la Campania, il cui Governatore Vincenzo De Luca ha minacciato di chiudere i confini.

Secondo Porro quello tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna da una parte, e De Luca in Campania dall’altra, non è affatto uno “scontro Nord-Sud”, ma si tratta semplicemente di un “muro di Napoli”, come titola Il Giornale. Altro quotidiano citato da Porro è il Corriere del Mezzogiorno. “De Luca dagli una letta”, incalza il Governatore campano invitandolo a riflettere sul fatto che, negli ultimi due mesi, nella sua regione siano giunti “600mila turisti in meno”.

Il giornalista provoca proponendo di riaprire l’industria siderurgica a Bagnoli, chiusa da decenni, per risollevare l’economia della Campania quando alzerà barriere verso le altre Regioni.

‘Vincenzo De Luca grandissimo cabarettista’

“Campi caro De Luca con i soldi che hai sempre guadagnato grazie ai cittadini che ti pagano, posto che come tutti i politici i soldi non li stai creando ma li stai utilizzando?”, domanda polemicamente il conduttore di Quarta Repubblica. Porro giudica De Luca “molto simpatico”, “un grandissimo cabarettista”, ma che ogni tanto si dovrebbe consigliare con qualcuno “sul fatto che fare il fenomeno in una Regione non colpita come la Lombardia e tenere chiusi i tuoi confini è un problema tuo e dei tuoi campani, non del resto dell’Italia che può fare a meno della Campania per qualche mese”.

Insomma, le battute di De Luca “piacciono solo ai suoi amici”. Una cosa che Porro trova “allucinante”.