Il sondaggio settimanale che ogni lunedì l’istituto Swg elabora per il Tg la 7 condotto da Enrico Mentana conferma il trend negativo della Lega, il carroccio continua a scendere nei consensi. Risalgono invece le principali forze di governo: il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle. I sondaggisti hanno chiesto, inoltre, agli intervistati un giudizio sull’accordo europeo del Recovery Fund e sull’utilizzo dell’applicazione Immuni che il governo vorrebbe adottare nella fese 2 della pandemia per monitorare gli spostamenti.

Le intenzioni di voto degli italiani al 27 aprile

Nel sondaggio andato in onda il 27 aprile la Lega resta il primo partito, seppur in calo dell’1,3% rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, il carroccio scende dal 29,5% al 28,2%. Passando ad esaminare i partiti di governo: cresce il Partito Democratico, i dem guadagnano uno 0,3% attestandosi al 20,3%. Un considerevole passo in avanti lo fa anche il Movimento Cinque Stelle, guadagnando un punto percentuale, passando dal 14,4% all’attuale 15,4%.

In risalita anche Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi recupera uno 0,3% nei consensi, portandosi al 3,4%. Per quanto concerne le forze di opposizioni: crescono sia Fratelli d’Italia che Forza Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni cresce di uno 0,5% e si attesta al 13,8%, mentre Forza Italia sale dal 5,8% all’attuale 6,1% con un trend positivo di uno 0,3% rispetto alla rilevazione fatta la scorsa settimana.

Nei partiti minori: La sinistra è al 3,4%, seguita da Azione! di Carlo Calenda al 2,1%, da + Europa al 2,1%, dai Verdi all’1,9% e da Cambiamo! di Giovanni Toti all’1%. Infine, crescono di 3 punti percentuali gli indecisi, che rappresentano il 43% del campione preso in esame.

Il giudizio degli italiani sull'accordo Recovery Fund e sull'app immuni

In questi giorni si è discusso molto sul pre – accordo del Recovery Fund trovato dal governo italiano con l’Europa.

Quindi i sondaggisti di Swg hanno verificato il giudizio degli italiani: ebbene il possibile accordo europeo è un successo per il 13% del campione preso in esame, è un comportamento accettabile per il 50%, mentre è un grave cedimento nei confronti dell’Europa per il 15%, il 22% non si esprime.

Infine, è stato chiesto agli intervistati un giudizio sull’app immuni, che il governo vuole adottare per monitorare i contagi nella fase. La domanda che i sondaggisti di Swg hanno posto agli intervistati è stata: “Lei intende scaricare e utilizzare l’app anti – contagio quando sarà disponibile?”. In questo caso, il 58% scaricherà l’applicazione: tra questi il 34% ha risposto probabilmente si, mentre il 24% certamente si.

Invece, il 31% non scaricherà l’app: tra questi hanno risposto probabilmente no per il 17% e certamente no per il 14%. Il restante 11% non si esprime.