È scontro tra la conduttrice di Chi l’ha visto e la Lega. Il partito di Matteo Salvini, per bocca del parlamentare Massimiliano Capitanio, contesta a Federica Sciarelli il fatto di aver a suo giudizio “diffamato” la Regione Lombardia, leggendo in diretta una mail di una ascoltatrice non meglio identificata in cui sarebbero state contenute una serie di “falsità” sulla gestione lombarda dell’emergenza coronavirus. Per questo il leghista annuncia azioni legali ed esposti all’Agcom. Capitanio attacca anche personalmente la Sciarelli definendola stanca e forse bisognosa di una sostituzione. La replica della conduttrice di Chi l’ha visto è secca e decisa: “Attaccate me non la mia redazione”.

Le accuse della Lega alla conduttrice di Chi l’ha visto

Un durissimo attacco quello portato da Massimiliano Capitanio nei confronti di Federica Sciarelli. Il parlamentare leghista annuncia un “esposto in arrivo” contro la conduttrice di Chi l’ha visto perché, durante la puntata di mercoledì 20 maggio, si sarebbe verificato un “fatto gravissimo”. La Sciarelli e la sua redazione avrebbero diffamato la Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana decidendo di leggere in diretta una mail di una sedicente ascoltatrice in cui erano contenute una serie di “falsità e iperboli” considerate “assolutamente inaccettabili” dall’esponente del Carroccio.

Denunce ed esposti in arrivo contro Chi l’ha visto

Chi l’ha visto avrebbe inoltre “diffamato la Lega attribuendo un reato gravissimo” ad un uomo che non fa parte del partito di Salvini, il quale aveva invitato pubblicamente ad “impiccare Silvia Romano”.

Insomma, secondo Capitanio, quella scritta a Chi l’ha visto sarebbe “una delle pagine più buie, vergognose e deontologicamente scorrette nella storia del giornalismo”. Parlare di “genocidio sanitario” riferendosi alla Lombardia sarebbe “indegno” per la Rai. Si tratta invece di diffamazione, di “squadrismo mediatico” nei confronti della Lega al quale il Carroccio risponderà con denunce ed esposti.

La replica di Federica Sciarelli: 'Attaccate me non la mia redazione'

Un attacco durissimo al quale Federica Sciarelli risponde a tono a stretto giro di posta. “Non sono stanca, attaccate me”, dichiara la conduttrice di Chi l’ha visto durante la puntata del 27 maggio rispondendo ad un commento di Capitanio.

“Un onorevole della Lega ha detto che devo essere sostituita perché sarei stanca”, afferma la Sciarelli ringraziando ironicamente Capitanio per le sue “attenzioni”. Ovviamente lei non si sente affatto stanca, difende la sua redazione e promette di continuare a condurre Chi l’ha visto.