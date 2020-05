La Giunta per le immunità del Senato ha espresso il suo voto negativo alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega è accusato di avere sequestrato 164 migranti a bordo della Open Arms. Per l'esito della votazione sono stati decisivi i renziani. I senatori di Italia Viva, infatti, non hanno preso parte al voto rimettendosi al futuro voto dell'aula di Palazzo Madama.

Per il giornalista David Parenzo, intervenuto in diretta su La7 alla trasmissione Tagadà, la decisione di Renzi è volta a disinnescare un argomento fortissimo che avrebbe potuto usare il leader della Lega.

I senatori di Italia Viva non hanno preso parte al voto: il giudizio ora all'aula

Matteo Salvini si è detto certo che poi il voto dell'aula lo manderà a processo ma al momento la situazione è in divenire. Italia Viva ha spiegato che i tre senatori che fanno parte della Giunta, non hanno preso parte al voto perché l'intenzione è quella di rimettersi al giudizio dell'aula. "Non c'è stata - spiegano i renziani - un'istruttoria seria e dalla documentazione analizzata non sembrerebbe esserci una esclusiva riferibilità al solo Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, dei fatti contestati. Per Italia Viva le decisioni prese da Salvini sarebbero sempre state prese con un appoggio del Governo.

Sostanzialmente, al momento, Renzi ha evitato a Salvini il processo.

L'editorialista de Il Giornale Augusto Minzolini ha sottolineato che, non facendo votare i suoi senatori, Renzi ha dato due segnali: il garantismo vale anche nei confronti dell'avversario e ha rivendicato il primato della Politica.

L'analisi di Parenzo: Renzi, disertando il voto, ha disinnescato un tema forte per Salvini

Per il giornalista David Parenzo, la decisione di Renzi di disertare il voto alla Giunta per le Immunità del Senato è frutto di un "piano ben ragionato". Per Parenzo la mossa di Italia Viva ha un disegno chiaro: l'intenzione dell'ex Presidente del Consiglio è quella di disinnescare un argomento fortissimo che potrebbe utilizzare il leader della Lega.

Il giornalista ha parlato nella giornata del 26 maggio in diretta alla trasmissione Tagadà su La7. Parenzo, per argomentare la sua tesi, ha parlato dei sondaggi elettorali che danno la Lega in fase discendente da diverse settimane. Nell'opinione di Parenzo, il calo dei consensi che viene attribuito al Carroccio è legato al fatto che Salvini ha perso dei colpi perché, se il migrante è un nemico sul quale si può costruire una campagna elettorale continuativa nel tempo, il virus da questo punto di vista è un nemico invisibile. E Renzi - nell'opinione di Parenzo - questo fatto sembra averlo capito bene.