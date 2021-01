16 gennaio: data d’entrata in vigore del nuovo Dpcm. 17 gennaio: giorno in cui varranno le nuove ordinanze del Ministero della Sanità. Quelle che, su indicazione del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, determineranno la zona d’appartenenza di ciascuna regione.

Si attende un’Italia per il 75% rossa o arancione e con poco giallo.

L’effetto è sortito dall’azione combinata di due fattori: l’evoluzione sfavorevole dell’epidemia e, soprattutto, la maggiore facilità con cui ogni territorio incapperà in nuove restrizioni e limitazioni.

A confermare quella che sarà la direzione intrapresa è stato il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

L’esponente dell’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte ha messo in chiaro i punti del modus operandi. “Siamo - ha precisato - uno di quei paesi europei che sentono la pressione di questa terza ondata, già esplosa in molti paesi. Il Regno Unito è in ginocchio, la Francia ancora è in grave difficoltà”.

Nuovo Dpcm: regole e limitazioni dipendono dal colore delle regioni

L’esponente del Pd ha precisato come, al momento, ci sia qualche allerta derivante da dati sul numero dei ricoverati e delle terapie intensive. Tuttavia, ha precisato come la situazione sia ancora sotto controllo, lasciando intendere che però adesso l’obiettivo è evitare che non lo sia più.

Nelle prime indiscrezioni relative a quello che sarebbe potuto essere il testo del Dpcm si faceva menzione all’ipotesi di misure restrittive ad hoc per i giorni festivi e pre-festivi. L’idea era quella che si potesse determinare lo status di zona arancione su tutto il territorio nazionale.

Lo scenario, come ormai gli italiani hanno imparato a conoscere, avrebbe previsto la chiusura di bar e ristoranti (anche dalle 5 alle 18) su tutta la penisola e il divieto di uscire dal proprio comune (deroga per chi vive in comunità con meno di 5000 abitanti, autorizzati a muoversi entro 30 chilometri ma non verso il capoluogo di provincia).

“I weekend - ha evidenziato il ministro Boccia- non saranno arancioni, saranno del colore della regione”.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Colore regioni: zona arancione o rossa, tema predominante

Ogni regione anche il sabato e la domenica avrà regole che dovranno fare riferimento unicamente allo status della propria fascia di rischio. Tuttavia, la stretta si configurerà ugualmente per effetto della variazione dei colori. “Bisogna ammettere - ha detto il ministro- che grazie alle soglie più ristrette, scatteranno più facilmente restrizioni.

Saranno molte le regioni ad andare in arancione e questo serve per tutelare tutti”.

Da domenica scatteranno le nuove ordinanze del Ministero della Sanità che saranno strettamente dipendenti dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Le analisi dei dati dovrebbero indurre allo spostamento in zona arancione o rossa di circa quindici regioni.

Cinque, in realtà, lo sono già dalla scorsa settimana. Si tratta di Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Sicilia e Lombardia. Tra queste Sicilia e Lombardia vengono considerate come possibili nuove zone rosse, con l'incognita Calabria. Quest'ultima, al di là dei dati, ha già avuto in passato provvedimenti più restrittivi rispetto al valore dei contagi in valore assoluto, per effetto del fragile sistema sanitario che la fa indietreggiare in alcuni parametri che vengono considerati.

La Sicilia ha chiesto autonomamente di essere collocata in fascia rossa per effetto della preoccupazione relativa alla situazione epidemiologica.

A rischiare la zona rossa ci sono comunque anche Lombardia ed Emilia Romagna.

Ben più folta è la truppa di regioni destinate a passare in arancione: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Umbria, Molise. Attese le ordinanze.