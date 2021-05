Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che entro il 4 luglio il governo americano avrà vaccinato il 70% dei cittadini statunitensi. L’obiettivo sono 160 milioni di cittadini vaccinati; in una data simbolica per la storia degli Stati Uniti si festeggerà, per il presidente Biden, la liberazione dal virus.

La situazione vaccinale

Ad oggi negli Stati Uniti risultano essere state somministrate oltre 247 milioni di dosi di vaccino, il 44% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e addirittura il 32% risulta essere completamente vaccinato.

Anche negli Stati Uniti, tuttavia, la situazione è tutt’altro che uniforme. La campagna vaccinale è repentinamente rallentata, scontrandosi contro le opposizioni della parte della popolazione meno convinta o addirittura novax. Un punto caldo per l’amministrazione di Biden, che ci tiene particolarmente a riprendere i ritmi della campagna vaccinale di qualche settimana fa, esortando la popolazione restante a superare le remore.

Vaccinare gli adolescenti

Il presidente Biden ha anche annunciato la volontà di vaccinare gli adolescenti compresi tra l’età di 12 e 15 anni. Questa fascia d’età, sicuramente più propensa a farsi vaccinare, potrebbe fornire una grandissima spinta per la campagna. Anche negli USA, come in Italia, gli adolescenti sono stati accusati di essere i principali diffusori del virus.

Per fare ciò il presidente Biden aspetta solo l’approvazione per la vaccinazione ai più giovani da parte della “Food and Drug Administration”. "Non appena la Drug and Administration darà la sua autorizzazione al vaccino Pfizer per gli adolescenti tra i 12 e 15 anni, noi siamo pronti a muoverci": ha annunciato il presidente americano, invitando tutta la popolazione, con la stampa convocata alla Casa Bianca, a eseguire la vaccinazione.

Indipendenza dal Covid

Il 4 luglio negli Stati Uniti è festa nazionale. Si festeggia l’indipendenza dall’impero britannico. Una data simbolica per ogni cittadino americano; per questo motivo il presidente Biden ha posto questa come data termine della lotta al virus, sottolineando agli americani la dura lotta portata avanti dal governo.

Sono state difatti già annunciate le misure meno restrittive che prenderanno piede in tutto il territorio statunitense. "La luce alla fine del tunnel sta diventando sempre più luminosa" ha dichiarato il presidente, aggiungendo inoltre che cambierà significativamente il modo in cui gli americani trascorreranno l’estate. Sarà segnato quindi, proprio dal 4 luglio, un importante cambio di passo nella vita degli americani che hanno combattuto il virus.