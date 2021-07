Grazie ai sei amici con cui abbiamo lavorato per raggiungere quest'obiettivo. Eppure, sul blog di Beppe Grillo, rimane in apertura l'attacco all'ex premier pubblicato il 29 giugno scorso, simbolicamente intitolato "una bozza e via". La domanda sorge spontanea: come mai il post è ancora lì?

Determinante è stato il contributo derivato dal lavoro svolto dal comitato dei sette, che Grillo e Conte non mancano di ringraziare. Si tratta di Vito Crimi , Ettore Licheri , Stefano Patuanelli , Davide Crippa e Tiziana Beghin , Luigi Di Maio , Roberto Fico . Dovevano trovare la quadra su statuto, carta dei valori, codice etico. Si parla tuttavia di un assetto dai contorni non ancora ben definiti e la convivenza tra il garante dei 5 Stelle e l'ex premier si definirà probabilmente meglio nelle prossime settimane e mesi, anche se al momento il partito sembra essersi ricompattato. Danilo Toninelli , esponente di punta dei 5 Stelle, esprime con un tweet la sua soddisfazione per il clima di pace che si è rigenerato : "Avanti uniti!

