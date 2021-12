Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

La parola Omicron non significa "fine dei tempi" in greco

Falsa affermazione: Messaggi condivisi sui social media affermano che la parola Omicron, usata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per nominare l'ultima variante del Coronavirus, significa "tempo della fine" in greco. "Omi Omni Omega in greco per (fine) Cron Chron Chronos in greco per (tempo) Omicron è il virus della 'fine dei tempi'", si legge in alcuni dei post.

Verità:

In un'intervista a Reuters, Paris Papamichos Chronakis, docente di storia greca moderna alla Royal Holloway, Università di Londra, ha detto che le lettere Omicron e Omega sono distinte e che Omicron è effettivamente composto dalle parole "o" e "micron" (piccolo), e non "chronos" (tempo).

Sempre alla Reuters, Anastasia Giannakidou, direttore del Centro di Studi Ellenici dell'Università di Chicago, ha detto che il termine corretto per la parola "fine" in greco è "telos", e non "omega".

Mondo

Il video non mostra il CEO di BioNTech che rifiuta di sottoporsi al vaccino COVID-19

Affermazione falsa: gli utenti dei social media hanno condiviso un video di un'intervista del CEO di BioNTech Ugur Sahin in cui afferma di non aver ancora fatto il vaccino COVID-19.

I post sono seguiti dall'affermazione che Sahin avrebbe rifiutato di prendere il vaccino nonostante abbia insistito che altri lo prendessero.

Verità:

Una ricerca inversa delle immagini mostra che il video condiviso sui social media è stato pubblicato dall'agenzia di stampa tedesca DW nel dicembre 2020.

All'epoca, il lancio del vaccino COVID-19 era appena iniziato in Germania e solo alcuni gruppi selezionati, come gli anziani, avevano diritto a prendere la prima dose.

Nei mesi successivi all'intervista alla DW, Sahin ha ricevuto sia le prime due dosi del vaccino COVID-19 che il richiamo.

Dr Ugur Sahin CEO of BioNTech and inventor of the BIO N TECH Pfizer jab refuses to take the jab for safety reasons



WAKE UP! pic.twitter.com/dmmcP4lI2D — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021

USA

Le Nazioni Unite non stanno distribuendo 800 dollari alle "famiglie di immigrati clandestini" dirette negli Stati Uniti dal Messico

Affermazione falsa: un articolo condiviso sui social media afferma che le Nazioni Unite stanno distribuendo 800 dollari alle "famiglie di immigrati clandestini" che viaggiano dal Messico verso gli Stati Uniti.

L'articolo è seguito da una foto che sembra mostrare un uomo che dà una carta a una donna.

Verità:

Una ricerca inversa dell'immagine mostra che l'articolo condiviso sui social media, pubblicato dal sito Gateway Pundit, era basato su un tweet pubblicato il 20 novembre da Todd Bensman del Center for Immigration Studies (CIS), un think tank che si batte per ridurre i livelli di immigrazione.

Parlando all'AFP, Alberto Cabezas Talavero, un portavoce in Messico dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) delle Nazioni Unite, ha detto che l'agenzia non distribuisce carte di debito, ma solo "portafogli elettronici che possono essere utilizzati per acquistare alcuni articoli in determinati luoghi e non possono essere scambiati con denaro contante".

"L'importo massimo che può essere consegnato a una famiglia attraverso i portafogli elettronici è di circa 395 dollari, a seconda delle dimensioni della famiglia", ha detto Talavero.

Italia

È falso che i bancomat richiedano il green pass per prelevare contanti

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Italia hanno condiviso un'immagine di un codice QR sullo schermo di un bancomat, insieme all'affermazione che una banca del paese stava richiedendo ai suoi utenti di scansionare i loro pass Covid per prelevare contanti.

Verità:

L'immagine condivisa sui social media mostra chiaramente il messaggio "Prelievo cardless" ("Prelievo senza carta", in inglese), che dimostra che il codice QR non ha alcuna relazione con il pass Covid attualmente in uso nel paese.

Sul suo sito web, la banca definisce il servizio "Prelievo cardless" disponibile nei suoi bancomat come segue: "Lascia la tua carta nel tuo portafoglio. Tutto ciò di cui hai bisogno per prelevare denaro è il tuo smartphone. Con l'app Intesa Sanpaolo Mobile è facile come scattare una foto! E puoi farlo negli oltre 7.700 ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo in Italia".

Brasile

L'immagine non mostra un'atleta incinta che ha vinto la gara degli 800m nel campionato statunitense

Affermazione falsa: Gli utenti di Facebook in Brasile hanno condiviso un'immagine dell'atleta americana Alysia Montaño che gareggia incinta in una gara di 800 metri, insieme all'affermazione che ha vinto la competizione.

Verità:

Una ricerca inversa dell'immagine mostra che la foto è stata scattata dal fotografo dell'Associated Press Rich Pedroncelli nel giugno 2014 durante gli U.S. Track and Field Championships a Sacramento, California.

Secondo la stampa pubblicata all'epoca, Montaño era incinta di 34 settimane quando ha partecipato alla gara e ha finito la corsa all'ultimo posto.

Nuova Zelanda

Il manifesto della campagna per il primo ministro Jacinda Ardern con lo slogan "No jab, No job" è stato falsificato

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Nuova Zelanda hanno condiviso un'immagine di un presunto poster ufficiale del primo ministro Jacinda Ardern con il seguente messaggio: "Ricordati di prenotare il tuo booster di Natale!

Ogni booster ti dà fino a sei mesi di libertà". Il poster presenta anche una foto della Ardern e lo slogan "No jab No job" sopra il logo del Partito Laburista.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che la foto condivisa sui social media è stata ritoccata da un poster originale utilizzato durante le elezioni del 2020, prima del lancio del vaccino COVID-19 nel paese.