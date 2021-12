Lo stato del Nicaragua ha interrotto i rapporti diplomatici con Taiwan. Con un comunicato emanato giovedì, il ministro degli Esteri Denis Moncada Colindres ha annunciato l'interruzione dei rapporti diplomatici con Taipei ed ha dichiarato che lo stato del Nicaragua riconosce soltanto un governo legittimo ed è quello della Cina. Taiwan si è detta molto dispiaciuta dopo aver appreso la notizia della mossa del paese centro-americano nei propri riguardi.

Le relazioni di cooperazione tra i due Paesi

Il Nicaragua, uno degli stati più poveri del continente americano, era uno dei 21 stati che nel 2017 riconoscevano l'indipendenza di Taiwan dalla Cina.

Le relazioni di cooperazione tra i due Paesi, risalgono agli anni 90, quando il piccolo stato insulare aveva finanziato una trentina di progetti in agricoltura del valore di 50 milioni di dollari circa, a beneficio del paese centramericano. Oggi la situazione è molto cambiata, il Nicaragua ha preso la decisione di riconoscere la Cina e di chiudere i rapporti con Taiwan, mentre restano 14 gli stati a livello mondiale che riconoscono Taiwan come alleato diplomatico formale: sono tutti piccoli stati dei Caraibi e dell'Africa a cui Taiwan negli hanno ha inviato denaro in forma di aiuti per lo sviluppo.

Il Governo presieduto dall'ex guerrigliero sandinista Daniel Ortega ha detto che esiste "una sola Cina" e che entro novembre del 2023 il Nicaragua interromperà definitivamente le relazioni diplomatiche con Taipei.

Solo poche settimane fa i rapporti del Nicaragua si erano incrinati con gli Stati Uniti, dopo che il presidente Usa Joe Biden aveva definito le elezioni presidenziali del Paese una "pantomima".

Le reazioni di Taiwan

In una dichiarazione ufficiale Taiwan ha detto: "È con grande rammarico che interrompiamo le relazioni diplomatiche con il Nicaragua, l'amicizia di lunga data e la cooperazione di successo a beneficio delle persone di entrambi i Paesi sono state ignorate dal governo Ortega".

Si legge in una nota, secondo cui Taiwan " è sempre stata un'amica sincera e affidabile, lavorando a lungo per migliorare" lo sviluppo del Nicaragua.

Situazione odierna

Delle delegazioni di Cina e Nicaragua si sono riunite oggi a Tientsin, una città portuale a 200 chilometri da Pechino, notizia che è stata resa pubblica dall'agenzia di stampa di stato cinese Xinhua, senza dare ulteriori aggiornamenti o fornire dettagli sull'incontro.

Ad oggi i Paesi nel mondo che hanno riconosciuto Taiwan e con cui hanno rapporti diplomatici sono scesi a 14.

La situazione geopolitica tra la Cina e Taiwan ha visto un susseguirsi di dichiarazioni ufficiali che sembra stiano inasprendo sempre di più i rapporti tra i due paesi.

Il primo gennaio di quest'anno il presidente cinese Xi Jinping, durante una manifestazione per la riunificazione della Cina, ha dichiarato che nonostante questa debba avvenire in maniera pacifica, sarà pronto comunque all'uso della forza. La risposta della presidente taiwanese Tsai-ing Wen, ferma nel rimarcare l’impossibilità che un simile progetto possa essere accettato da qualsiasi rappresentante politico di Taiwan, è stata molto chiara: “Chiediamo alla Cina che accetti la realtà dell’esistenza della Repubblica di Cina. Devono rispettare la devozione di 23 milioni di taiwanesi alla libertà e alla democrazia”.