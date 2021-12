Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

Il presidente della Commissione europea non ha chiesto di eliminare il codice di Norimberga

Affermazione falsa: I post condivisi sui social media affermano che il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto di abbandonare il Codice di Norimberga per rendere obbligatori i vaccini COVID-19.

Verità:

La falsa affermazione si è diffusa sui social media dopo una conferenza stampa del 1 dicembre 2021 in cui la presidente della Commissione europea ha detto che gli stati membri dovrebbero considerare di rendere obbligatori i vaccini COVID-19.

Durante la conferenza stampa, tuttavia, Von der Leyen non ha menzionato il Codice di Norimberga. Non c'è nemmeno una registrazione recente di interviste o dichiarazioni in cui abbia chiesto di cancellare il codice.

Creato nel 1947 in seguito alle atrocità commesse dal regime nazista durante la seconda guerra mondiale, il Codice di Norimberga stabilisce dieci principi etici per proteggere le persone dalla sperimentazione medica forzata e non etica.

I vaccini attualmente in uso contro il COVID-19 non sono sperimentali, avendo superato tutte le fasi di sviluppo necessarie per renderli sicuri ed efficaci.

USA

Non è stato incendiato nessun magazzino di vaccini COVID-19 in Italia

Affermazione falsa: gli utenti dei social media hanno condiviso un video di un edificio parzialmente consumato dalle fiamme, insieme all'affermazione che l'incendio sarebbe stato appiccato intenzionalmente da membri dell'esercito italiano per distruggere un magazzino di vaccini COVID-19 in segno di protesta dopo che il governo ha approvato la vaccinazione obbligatoria per le forze di sicurezza.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che lo stesso video è stato originariamente pubblicato dalla stampa italiana il 15 dicembre 2021 per alcuni articoli su un incendio scoppiato nella caserma dei carabinieri di Tor di Quinto, a Roma.

In una dichiarazione alla Reuters, un portavoce del Comando Generale dei Carabinieri ha detto che l'incendio è scoppiato nei dormitori dell'8° Reggimento e che nell'edificio non c'era un magazzino di vaccini COVID-19.

Europa

Il video non mostra Babbo Natale arrestato dalla polizia tedesca per non aver indossato una maschera

Affermazione falsa: gli utenti dei social media hanno condiviso un video in cui gli agenti di polizia sembrano arrestare un uomo vestito da Babbo Natale in un mercatino di Natale a Stralsund, in Germania.

Secondo i post, l'uomo è stato arrestato perché non indossava una mascherina.

Verità:

In una dichiarazione del 14 dicembre, il dipartimento di polizia di Stralsund ha detto che l'uomo vestito da Babbo Natale faceva parte di un gruppo di 65 persone che si sono riunite al mercato di Natale della città per protestare contro le restrizioni COVID-19.

La polizia informa anche che l'uomo vestito da Babbo Natale è stato portato dagli agenti in un'auto di pattuglia per determinare la sua identità dopo che si è rifiutato di mostrare qualsiasi documento ed è stato rilasciato circa un'ora dopo.

NEW - Police arrested "Santa Claus" today at a Christmas market in Germany because he was not wearing a mask.pic.twitter.com/m7SyhEkWUb — Disclose.tv (@disclosetv) December 13, 2021

Brasile

È falso che i vaccini mRNA siano tossici per i bambini

Affermazione falsa: Gli utenti di Facebook e WhatsApp in Brasile hanno condiviso un video in cui il virologo americano Robert Malone sostiene di essere il creatore della tecnologia dei vaccini a RNA messaggero e che i vaccini Covid-19 che utilizzano questa tecnologia -come Pfizer e Moderna- causano danni al corpo dei bambini.

Secondo lui, i vaccini mRNA inducono il corpo dei bambini a produrre proteine tossiche, che possono causare danni permanenti al sistema immunitario, nervoso e riproduttivo.

Verità:

Contrariamente all'affermazione di Malone, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sottolinea che le prove scientifiche attualmente disponibili mostrano che i vaccini mRNA inducono la produzione di una versione innocua della proteina Spike trovata nel nuovo Coronavirus

Sia il CDC che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomandano ai bambini di età superiore ai 5 anni di essere vaccinati.

Per quanto riguarda l'affermazione di essere il creatore della tecnologia dei vaccini a RNA messaggero, Malone ha effettivamente contribuito con studi sull'induzione della risposta immunitaria attraverso l'iniezione di materiale genetico, ma non può essere considerato l'inventore della tecnologia mRNA, poiché è il risultato del lavoro di diversi ricercatori negli ultimi decenni.

Singapore

Il video non mostra un uccello che emette fuoco e causa incendi boschivi

Affermazione falsa: Un video è stato condiviso dagli utenti dei social media insieme all'affermazione che il filmato mostra una presunta specie di uccello che emette fuoco e che è responsabile degli incendi boschivi in Australia.

Verità:

Una ricerca inversa delle immagini mostra che il video è stato originariamente pubblicato su YouTube il 14 dicembre 2020 dall'artista brasiliano di effetti visivi Fabricio Rabachim.

Intitolato "Quero-Quero Power", il video presenta la seguente descrizione: "Chiunque abbia mai incontrato il quero-quero [una specie di uccello che si trova comunemente in Sud America] che protegge il suo nido sa quanto sia minaccioso, ma pochi hanno visto il suo vero potere...".

Rabachim ha detto all'AFP di aver registrato l'uccello in un parco di San Paolo, e di aver poi migliorato il filmato originale usando effetti digitali per far sembrare che l'animale stesse emettendo fuoco.

L'ornitologo australiano Bob Gosford ha detto all'AFP che non c'è nessuna traccia in natura di specie di uccelli capaci di emettere fuoco.

Uruguay

Luis Lacalle Pou dell'Uruguay non è stato eletto dall'ONU come miglior presidente del continente

Affermazione falsa: Gli utenti di Facebook e Twitter in Uruguay hanno condiviso post che sostengono che il presidente del paese, Luis Lacalle Pou, è stato eletto dalle Nazioni Unite (U.N.) come il miglior presidente del continente americano.

Verità: