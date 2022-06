I risultati dell’ultimo sondaggio Swg per il TG di La7, diffusi nella serata di lunedì 27 giugno, parlano chiaro: il trend di Fratelli d’Italia è in crescita [VIDEO] (oggi al 23,4%, sette giorni prima era la 23,1%), la stessa cosa per il PD (dal 21,6% sale al 21,3%), la Lega di Salvini perde lo 0,4% e il M5S passa dall’12,5% al 11,5% (un punto in meno in percentuale).

Sondaggi politici Swg: in calo M5S e Lega

Secondo la rilevazione del 27 giugno consensi del Carroccio, in sette giorni, passano dal 15,1% al 14,7%. Un momento decisamente amaro dal punto di vista politico anche per il Movimento 5 stelle.

I dati del sondaggio Swg [VIDEO], a seguito della fuoriuscita dal movimento pentastellato di Di Maio, ha comportato la perdita di un punto in percentuale di consensi, passando dal 12,5% all'11,5% in una settimana. Da precisare che il sondaggio non ha tenuto conto di un'eventuale candidatura autonoma alle politiche del prossimo anno del movimento fondato dall’attuale ministro degli Esteri. Alcune rilevazioni di altri istituti darebbero "Insieme per il futuro" al 4,7% di consensi.

I numeri in percentuali, partito per partito nel sondaggio Swg

Dall’analisi di lungo periodo dei dati viene fuori che sia la Lega si Salvini che il M5S hanno perso molti consensi negli ultimi anni: il M5S passa dal 32% del 2018 all’11,5% di oggi, la Lega dal 34% delle europee del 2019 al 14,7% di ieri.

Infine, ecco in sintesi gli altri dati riguardanti gli altri partiti: Forza Italia si attesta al 7,2% (-0,2% in una settimana); Azione e +Europa fanno registrare il 5,3%; Mdp-Articolo 1 al 2,6%; Sinistra Italiana al 2,5%; Italia Viva di Matteo Renzi e i Verdi al 2,4%; Italexit con Paragone al 2,2%.

All’interno del sondaggio Swg si evidenzia pure il problema dell’astensionismo.

Il dato riguarda il 39% degli italiani che non si recherebbe alle urne o non esprimerebbe nessuna preferenza alle prossime Elezioni politiche. Un risultato che conferma quanto evidenziato pochi giorni fa per i ballottaggi delle amministrative.

Sondaggi Swg: il confronto tra le coalizioni con l’ipotesi del 'Campo largo' di Letta

Numeri alla mano, il centrodestra unito vanterebbe circa il 47% dei consensi, a fronte del 40,5% del centrosinistra.

Secondo l’ipotesi prospettata da Enrico Letta, ovvero quella del "campo largo" (PD, Italia Viva, Articolo Uno, M5S e Azione), il centrosinistra potrebbe superare di poco le forze coalizzate riconducibili all’area di centrodestra.