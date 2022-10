Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

USA

I ricercatori non affermano che la Terra fosse più calda di 2 gradi Celsius 55.000 anni fa

Affermazione falsa: gli utenti dei social media negli Stati Uniti hanno condiviso un video in cui l'investitore americano ed ex dirigente petrolifero Dan Peña sostiene che, durante un viaggio in Antartide, gli scienziati che trivellavano campioni di ghiaccio per determinare le precedenti temperature della Terra gli hanno detto che 55.000 anni fa il mondo era più caldo di 2 gradi Celsius rispetto ad oggi.

Verità:

Secondo i dati pubblicati nel 2016 sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, la temperatura in una regione studiata dell'Antartide era di -35,6 °C 55.000 anni fa, mentre nel 2006 la temperatura media in quella stessa area era di -28,7 °C - circa 6,9 °C più calda.

Una ricerca condotta nell'Artico, l'emisfero opposto della Terra, e pubblicata sul sito Climate of the Past dell'Unione Europea di Geoscienze nel 2014, afferma che la temperatura in Groenlandia era più fredda 55.000 anni fa.

Mondo

Il poster con le istruzioni su come comportarsi durante la Coppa del Mondo FIFA 2022 non è un comunicato ufficiale

Affermazione falsa: gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso un presunto poster ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, in cui gli organizzatori danno una serie di istruzioni su come i tifosi dovrebbero comportarsi nel Paese, comprese le regole che vietano di bere alcolici e l'omosessualità.

Verità:

In un post sul suo account Twitter ufficiale, il comitato organizzatore della Coppa del Mondo del Qatar ha dichiarato che il poster che circola sui social media non proviene da una fonte ufficiale e contiene informazioni errate. "Invitiamo caldamente i tifosi e i visitatori a fare affidamento esclusivamente sulle fonti ufficiali degli organizzatori del torneo per i consigli di viaggio per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 di quest'anno", ha dichiarato il comitato.

Una ricerca per immagini inversa mostra che il poster è stato originariamente pubblicato da un'organizzazione del Qatar chiamata Reflect Your Respect, che si occupa di rafforzare tra gli stranieri il rispetto per i costumi conservatori del Paese.

Sebbene il Qatar abbia regole severe per il consumo di alcol, lo scorso settembre gli organizzatori della Coppa del Mondo hanno annunciato un accordo con le autorità del Paese per consentire la vendita e il consumo di bevande alcoliche all'interno degli stadi e delle zone riservate ai tifosi.

Per quanto riguarda l'omosessualità, sebbene nel Paese la pratica sia punita con il carcere, le autorità qatariote insistono sul fatto che le persone LGBTQIA+ saranno le benvenute durante il torneo.

Lo scorso aprile, tuttavia, il Maggiore Generale Abdulaziz Abdullah Al Ansari, un alto funzionario che supervisiona la sicurezza della Coppa del Mondo, ha ammesso in un'intervista all'Associated Press che le bandiere arcobaleno potrebbero essere tolte ai tifosi durante la Coppa del Mondo per, secondo lui, proteggerli da eventuali attacchi.

Mondo

Il video girato da un'auto non mostra l'esplosione sul ponte che collega la Russia alla Crimea

Affermazione falsa: gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso un video, girato dall'interno di un'auto, che mostrerebbe il momento dell'esplosione dell'8 ottobre sul ponte dello stretto di Kerch, che collega la penisola di Crimea alla Russia continentale.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che il video è stato condiviso sui social media dal maggio 2022.

Mentre le immagini del video mostrano il ponte durante le ore diurne, l'esplosione è avvenuta intorno alle 6 del mattino, prima dell'alba.

Dopo l'esplosione del ponte sullo Stretto di Kerch, una via vitale per la fornitura di carburante, cibo e altri prodotti alla Crimea, annessa alla Russia nel 2014, il governo di Mosca ha condiviso il video del momento dell'attacco, che sarebbe stato effettuato da un camion bomba.

Europa

Zelensky non ha detto che la NATO dovrebbe prendere in considerazione un attacco nucleare preventivo contro la Russia

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Europa hanno condiviso articoli che sostengono che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe detto che la NATO "dovrebbe prendere in considerazione un attacco nucleare preventivo contro la Russia".

Secondo gli articoli, durante un incontro video con il think tank australiano Lowy Institute, Zelensky ha anche detto che "la NATO dovrebbe rendere impossibile alla Russia l'uso di armi nucleari".

Verità:

Il 6 ottobre 2022 Zelensky ha effettuato una videochiamata con il Lowy Institute. Contrariamente a quanto affermato negli articoli condivisi, però, Zelensky non ha detto nel corso della conversazione che la NATO dovrebbe prendere in considerazione un "attacco nucleare preventivo", ma ha parlato solo di "attacchi preventivi".

Dopo l'intervista, l'addetto stampa della presidenza ucraina Serhii Nykyforov ha scritto sul suo account Facebook che il discorso di Zelensky si riferiva al periodo precedente l'inizio della guerra. "In quel periodo era necessario applicare misure preventive per impedire alla Russia di iniziare una guerra. Vi ricordo che le uniche misure discusse all'epoca erano le sanzioni preventive", ha detto Nykyforov.

"Solo la Russia, uno Stato terrorista, si permette di ricattare il mondo con esplosioni alla ZNPP [centrale nucleare di Zaporizhzhya] e di alludere in ogni modo all'uso di armi nucleari. Non sentirete mai tali appelli dall'Ucraina", ha aggiunto il capo stampa.

Asia

L'immagine non mostra il leader nordcoreano Kim Jong Un in visita in Russia nel settembre 2022

Affermazione falsa: gli utenti dei social media della Corea del Sud hanno condiviso una foto del leader nordcoreano Kim Jong Un, insieme all'affermazione che l'immagine mostra il dittatore durante una visita a Mosca il 30 settembre 2022 - lo stesso giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'annessione di quattro regioni ucraine.

Secondo alcuni post, la stampa sudcoreana avrebbe ignorato la visita.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che l'immagine che circola sui social media è parte di un video pubblicato da vari media in tutto il mondo il 25 aprile 2019.

Secondo i resoconti pubblicati all'epoca, la clip mostra Kim Jong Un che arriva nell'estrema città orientale russa di Vladivostok per un incontro con Vladimir Putin.