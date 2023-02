Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

L’immagine di un uomo che mostra il dito medio a Joe Biden in Polonia è falsa

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso un'immagine in cui un membro del pubblico sembra mostrare il dito medio al Presidente Joe Biden durante la sua recente visita a Varsavia, in Polonia.

Verità:

Una ricerca per immagini mostra che nell'immagine originale, pubblicata sugli account ufficiali della Casa Bianca sui social media il 22 febbraio, l'uomo tra il pubblico fa il pollice in su a Biden.

Un watermark sull'immagine dell'uomo che mostra il dito medio indica che è stata postata dall'utente Twitter @johnhackerla, che si descrive come un "creatore di meme". Alla domanda di un altro utente se l'immagine in questione fosse autentica, @johnhackerla ha spiegato che è stata manipolata digitalmente.

Mondo

Sam Smith non ha detto che vuole cambiare nome alla città di Manchester

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso uno screenshot di un articolo che afferma che il cantante britannico Sam Smith avrebbe minacciato di cancellare un concerto nella città inglese di Manchester fino a quando non avrebbe cambiato il suo nome in Themchester.

Verità:

Una ricerca per immagini dimostra che l'articolo è stato originariamente pubblicato il 19 febbraio 2023 dal sito web Ireland on Craic.

Nella sezione "Chi siamo", Ireland on Craic si definisce "un sito web comico e satirico". "Tutte le nostre storie sono completamente inventate, proprio come in tutte le forme di commedia", si legge nella descrizione.

Non ci sono prove che Sam Smith, che nel 2019 si è dichiarato non binario e ha iniziato a usare pronomi di genere neutro, abbia fatto commenti sul nome della città di Manchester.

Europa

Questa illustrazione di una bambina che si guarda i genitali non viene da un libro di testo spagnolo per bambini di quattro anni

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media europei hanno condiviso una serie di illustrazioni che mostrano una bambina che si guarda i genitali allo specchio, insieme dall'affermazione che le immagini fanno parte di un libro di testo distribuito ai bambini di 4 anni nella provincia spagnola di Castellón.

Verità:

Una ricerca per immagini rivela che le illustrazioni condivise sui social media sono in realtà parte del libro "Tu cuerpo mola", pubblicato dalle autrici Marta e Cristina Torrón nel 2021 e destinato ai bambini dai 9 anni in su.

Contrariamente a quanto affermato nei post, il libro non fa parte del materiale didattico utilizzato nella provincia spagnola di Castellón, né dell'elenco dei contenuti raccomandati dall'ente educativo regionale.

Australia

Il vaccino contro il COVID-19 non ha causato un aumento del 17% nelle morti per attacchi cardiaci in Australia nel 2022

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media australiani hanno condiviso un rapporto dell'emittente 9 News Queensland, con sede a Brisbane, secondo cui nei primi otto mesi del 2022 più di 10.200 australiani sono morti a causa di malattie legate al cuore, con un aumento del 17% rispetto a ciò che sarebbe "considerato normale" nel periodo.

I messaggi, tuttavia, suggeriscono che questo aumento del numero di decessi è stato causato dai vaccini COVID-19.

Verità:

Il servizio di 9 News Queensland è stato trasmesso lo scorso 20 gennaio. Nel video integrale, la giornalista Aislin Kriukelis afferma che, secondo gli esperti di salute, la pandemia di COVID-19 ha "aumentato i fattori di rischio". Spiega inoltre che gli studi dimostrano che alcune persone hanno maggiori probabilità di avere malattie cardiache o ictus dopo essere state infettate dal COVID-19 e che in molti casi la pandemia ha indotto le persone a ritardare i controlli sanitari di routine, il che ha influito negativamente sulla diagnosi precoce e, di conseguenza, sul trattamento di molte malattie.

Uno studio pubblicato il 7 dicembre 2022 dall'Actuaries Institute australiano ha riferito che nel Paese sono stati registrati 10.220 decessi per cardiopatia ischemica da gennaio ad agosto 2022, il 17% in più rispetto alle previsioni. Secondo gli autori dello studio, l'eccesso di decessi è stato probabilmente causato da ritardi nelle cure di emergenza e di routine.

Secondo un rapporto sulla sicurezza dei vaccini pubblicato il 17 novembre 2022 dalla Therapeutic Goods Administration del governo australiano, dei 944 decessi segnalati in seguito a vaccinazione dal febbraio 2021 al novembre 2022, solo 14 erano legati alla vaccinazione COVID-19.

Brasile

Il Presidente argentino Alberto Fernández non ha suggerito l’eutanasia per le persone over 70

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media brasiliani hanno condiviso il video di un'intervista del Presidente argentino Alberto Fernandez, corredata da sottotitoli in portoghese, in cui avrebbe affermato che le persone che prima vivevano 70 anni ora ne vivono 85, esercitando una pressione crescente sull'economia del Paese, e suggerendo l'eutanasia come soluzione al problema.

Verità:

Una ricerca per immagini mostra che la clip condivisa sui social media è parte di un'intervista rilasciata da Alberto Fernández al giornalista Jorge Fontevecchia nell'aprile 2020. Il video completo è disponibile sul canale YouTube ufficiale del presidente argentino.