Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

USA

L'amministratore delegato della Anheuser-Busch non si è dimesso dopo le reazioni alla campagna con un influencer transgender

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media statunitensi hanno condiviso uno screenshot di un articolo in cui si afferma che l'amministratore delegato della Anheuser-Busch si è dimesso dopo che l'azienda ha ricevuto critiche per aver scelto l'influencer transgender Dylan Mulvaney come protagonista di una campagna pubblicitaria della Bud Light.

"La scossa alla Anheuser Busch continua sulla scia di quella che potrebbe essere la cosa più stupida che un'azienda possa mai concepire di fare. L'amministratore delegato Augustus Anheuser III ha lasciato la sede aziendale in dopo aver rassegnato le dimissioni", si legge nell'articolo, secondo il quale la campagna ha fatto crollare le vendite di Bud Light.

Verità:



Una ricerca per immagini mostra che l'articolo condiviso sui social media è stato originariamente pubblicato il 6 aprile 2023 sul sito web del Dunning-Kruger Times, che nella sezione "Chi siamo" si definisce una pagina di "parodia, satira e burla" e dichiara: "Tutto quello che c’è su questo sito è finzione".



Contrariamente a quanto sostiene l'articolo condiviso sui social media, l'attuale amministratore delegato di Anheuser-Busch è Brendan Whitworth. Non risulta che ci sia un dipendente di nome Augustus Anheuser III né presso la Anheuser-Busch né presso la sua società madre, AB InBev.

L'immagine usata dall'articolo per illustrare presumibilmente Augustus Anheuser III raffigura in realtà Jerry Sandusky, ex allenatore della squadra di football della Penn State University e condannato nel 2012 per abusi su minori.

Regno Unito

Biden non ha snobbato il primo ministro britannico dopo l'atterraggio a Belfast

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media del Regno Unito hanno condiviso un video dell'arrivo del Presidente Joe Biden a Belfast, nell'Irlanda del Nord, l'11 aprile, insieme all'affermazione secondo cui il filmato mostra Biden che snobba e spinge da parte il Primo Ministro britannico Rishi Sunak per salutare gli altri mentre scende dall'aereo presidenziale, l'Air Force One.

Verità:



Il video integrale dell'arrivo di Biden a Belfast, condiviso tra gli altri dall'emittente britannica Sky News, mostra che quando Biden scende dall'aereo la prima persona che saluta è proprio Sunak, con cui scambia qualche parola prima di percorrere la pista e salutare le altre persone presenti.



In una dichiarazione rilasciata all'AFP, Andrew Bates, vice addetto stampa della Casa Bianca, ha affermato che il filmato condiviso sui social media "è stato manipolato in modo scorretto".

Italia

Questo video non mostra delle esplosioni in un’auto della Tesla dopo un incidente

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media in Italia hanno condiviso un video che mostra diverse esplosioni in un veicolo in fiamme, insieme all'affermazione che il filmato mostra un'auto Tesla dopo un incidente.

Verità:

Una ricerca per immagini dimostra che il video condiviso sui social media è stato originariamente pubblicato su YouTube il 15 luglio 2013. La descrizione del video indica che il filmato è stato registrato due giorni prima dopo un incidente sulla tangenziale di Mosca che ha coinvolto un autobus e un camion che trasportava 119 bombole di gas.



Le notizie pubblicate il 13 luglio dall'agenzia di stampa statale RIA Novosti e dal servizio in lingua russa della BBC confermano che l'incidente ha coinvolto un autobus con 28 passeggeri e un camion con 119 bombole di gas.

Brasile

Non è vero che la Federal Reserve ha annunciato la fine delle banconote di carta

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media brasiliani hanno condiviso un video in cui si afferma che la Federal Reserve ha recentemente annunciato che, a partire dal prossimo aprile, sostituirà tutte le banconote di carta con transazioni digitali.

"Le banconote di carta che tutti conosciamo non saranno più accettate nelle transazioni, per il pagamento in contanti o per qualsiasi altro tipo di transazione (...) Non ci sarà più carta moneta in circolazione sul territorio americano", si legge nel video.

Verità:

Il video condiviso sui social media allude al FedNow, un servizio di pagamenti istantanei annunciato dalla Federal Reserve il 15 marzo 2023.



In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, la Fed afferma che il nuovo servizio, che sarà lanciato nel luglio 2023, "non è una forma di moneta né un passo verso l'eliminazione di qualsiasi forma di pagamento, compresi i contanti".



Secondo la Fed, FedNow consentirà "a privati e aziende di inviare e ricevere pagamenti in pochi secondi a qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi giorno dell'anno, in modo che il destinatario di un pagamento possa utilizzare i fondi quasi istantaneamente".

Indonesia

Questa foto non mostra il busto del “fondatore dello Stato Islamico in Brasile”

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media in Indonesia hanno condiviso la foto di un busto, accompagnata dall'affermazione secondo cui l'immagine è una rappresentazione di "Gangga Zombie, il fondatore dello Stato Islamico in Brasile".

"Dopo che i portoghesi occuparono il Brasile, e dopo aver attaccato la costa islamica dell'Africa occidentale, catturando la sua gente e trasportandola sulle navi nel 1539 d.C., questi furono ridotti in schiavitù e convertiti con la forza al cristianesimo. Zombie emerse nel 1775 d.C. tra questi schiavi; iniziò a chiamare le persone alla vera fede e le incoraggiò a liberarsi dalla schiavitù. Con l'aumentare dei suoi seguaci, annunciò l'istituzione dello Stato Islamico in Brasile, con il suo centro a Palmares. Dopo l'espansione dello Stato islamico in Brasile, i cristiani si unirono per distruggere questo Stato. Per decenni si sono svolte diverse crociate per sradicare lo Stato islamico in Brasile", si legge nella didascalia di alcuni post.

Verità:



Una ricerca per immagini rivela che la foto del busto è stata originariamente pubblicata il 3 luglio 2017 in un servizio dell'emittente pubblica brasiliana EBC.



L'immagine, la cui didascalia recita "Zumbi dos Palmares", è attribuita alla fotografa Elza Fiuza di Agência Brasil, l'agenzia di stampa statale brasiliana.



Nell'immagine originale, il basamento del busto mostra solo una targa con la seguente frase in portoghese: "Zumbi dos Palmares, il leader nero di tutte le razze". A differenza dell'immagine condivisa sui social media, non c'è alcuna iscrizione in arabo.