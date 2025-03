La Supermedia Blasting del 23 marzo fotografa le intenzioni di voto dei principali partiti italiani, comparando tre tra i più importanti Sondaggi politici settimanali. In particolare emerge che Fratelli d'Italia è al 30%, con una distanza molto ampia dal Partito Democratico, attuale secondo partito italiano. E ancora dietro ci sono Movimento Cinque Stelle e Forza Italia, che resta sopra l'alleato leghista.

La Supermedia Blasting

Fratelli d'Italia è al 30% ed è il primo partito italiano indisturbato. Il partito della premier Giorgia Meloni naviga in acque tranquille e, nonostante le ultime settimane difficili, si mantiene in ottima forma.

Con oltre sette punti percentuali dal Pd infatti questo significa che il consenso verso il partito e la premier più in generale sia molto forte, come dicono anche i sondaggi sui leader politici.

Il momento è sicuramente non facile: nelle ultime settimane si sono aperti diversi e delicati dossier internazionali: dai tentativi di arrivare una pace in Ucraina al progetto di riarmo dell'Unione Europea propugnato da Ursula Von Der Leyen che ha dato non pochi grattacapo ai partiti della maggioranza e dell'opposizione. Tra i primi, così come tra i secondi, non c'è stata una risposta compatta e unita ma molti distinguo e prese di posizioni forti, come con la Lega e con una parte del Pd rispetto alla linea di Elly Schlein.

Il dato su Pd e M5s

A oltre sette lunghezze di distanza dal primo partito di governo c'è il Partito Democratico con il 22,8%. Per Schlein numeri comunque stabili e in linea con le ultime settimane per il primo partito di opposizione che sta attualmente affrontando una frase di confronto interno dopo la linea della segretaria di chiusura al piano di riarmo europeo della Commissione Europea.

La decisione non è stata accolta da tutti, con la spaccatura sul voto in Parlamento Europeo di alcune settimane fa che ha aperto la necessità di un confronto chiaro nel partito.

Il Movimento 5 Stelle invece è di poco sotto al 12% e ottiene l'11,8%. Rispetto ad alcune settimane fa in cui il partito di Giuseppe Conte navigava stabilmente intorno alla soglia dell'11% ora il Movimento dell'ex premier sembra essersi posizionato su percentuali un poco più alte e sarà interessante vedere se si stabilizzerà nelle prossime settimane.

Gli altri partiti

Forza Italia tiene le distanza sulla Lega. Il partito di Antonio Tajani si conferma in un buon momento e tiene dietro l'alleato Matteo Salvini. Gli azzurri infatti si attestano al 9,9% mentre il "carroccio" è all'8,4%. Alleanza Verdi Sinistra, stabile da diversi mesi, si conferma con il 6,1%.

Tra i partiti minori troviamo Azione di Carlo Calenda con il 3% che è tallonato da Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi con il 2,3%. Chiude da ultimo Più Europa con l'1,9%.

La Supermedia Blasting è realizzata sulla media di tre sondaggi nazionali dell'ultima settimana, realizzati tra il 14 e il 18 marzo, basati sulle intenzioni di voto: quelli degli Istituti Euromedia (18 marzo) SWG (17 marzo) e Tecné (14 marzo).