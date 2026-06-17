Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato un significativo orientamento politico: l'Italia si sta muovendo verso una nuova legge elettorale senza preferenze. Questa dichiarazione è stata rilasciata il 17 giugno 2026, durante una conferenza stampa tenutasi a Roma. Tajani ha chiarito che la direzione prevalente all'interno della maggioranza è quella di approvare una normativa che non preveda più la possibilità per gli elettori di esprimere le proprie preferenze sui singoli candidati, segnando un potenziale cambiamento nelle modalità di rappresentanza politica.

Le motivazioni della proposta di Tajani

Nel corso dell'incontro con la stampa, il vicepremier ha ribadito con fermezza che "si va verso una legge elettorale senza preferenze". Tajani ha approfondito le ragioni di questa scelta, collegandola alla volontà di garantire maggiore stabilità al sistema politico e di prevenire la frammentazione. Ha precisato che, sebbene il dibattito sulla nuova legge elettorale sia ancora in corso tra le forze della maggioranza, l'indirizzo predominante è l'eliminazione delle preferenze, ritenuto fondamentale per un sistema più coeso e funzionale.

Contesto normativo e iter legislativo

La legge elettorale è uno strumento cardine per il funzionamento della democrazia parlamentare in Italia.

Attualmente, la normativa in vigore è la legge 3 novembre 2017, n. 165, nota come "Rosatellum". Questo sistema elettorale misto combina una quota maggioritaria e una proporzionale, consentendo l'espressione di preferenze solo in alcune circoscrizioni. Qualsiasi modifica a una legge di tale portata richiede un complesso iter legislativo che coinvolge l'approvazione di entrambe le Camere del Parlamento, garantendo un'attenta valutazione e un ampio confronto politico.

Prospettive e dibattito sulla riforma

L'annuncio di Tajani apre un significativo dibattito pubblico e politico su una possibile riforma del sistema elettorale italiano. L'obiettivo dichiarato di questa modifica è duplice: semplificare il meccanismo di voto per i cittadini e rafforzare la governabilità del Paese, favorendo maggioranze più stabili e chiare.

La discussione su questi temi proseguirà intensamente nei prossimi mesi, coinvolgendo attivamente tutte le forze politiche della maggioranza, nel tentativo di delineare un nuovo assetto per le future consultazioni elettorali.