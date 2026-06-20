Sofia Barberi, una giovane di ventitré anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto la sera del 19 giugno 2026 a Ceriale, in provincia di Savona. La ragazza, che lavorava come addetta al Caf locale ed era figlia dell’assessore comunale ai servizi sociali Barbara De Stefano, stava viaggiando sul suo motorino in compagnia di un’amica, E.B., lungo la strada Aurelia. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ma il motorino si è scontrato violentemente con una Fiat Cinquecento a bordo della quale si trovavano alcuni ragazzi.

L’impatto è stato particolarmente violento, sbalzando sia Sofia che la sua amica sull’asfalto. I soccorsi, prontamente allertati dai passanti, sono giunti rapidamente, trovando Sofia già in condizioni gravissime. In un gesto di inquietante insensibilità, uno dei ragazzi presenti, presumibilmente a bordo della Cinquecento, ha registrato un video sul luogo dell’incidente e lo ha poi pubblicato su Instagram. Nel filmato, il ragazzo si sente ridere e pronunciare frasi agghiaccianti: “Porca put..., ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto...”. Successivamente, lo stesso giovane ha pubblicato un secondo video, cercando di giustificarsi: “Non avevo capito la gravità delle cose – dice –, sono un coglione.

Me ne vergogno”.

Le indagini e i primi provvedimenti

I Carabinieri hanno rapidamente identificato la conducente della Fiat Cinquecento, una giovane che aveva conseguito la patente solamente tre mesi prima. La sua patente è stata immediatamente ritirata. Sottoposta ad alcoltest e drug test, la ragazza è risultata negativa a entrambe le verifiche. È stata denunciata per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, proseguono attivamente con la raccolta di testimonianze e l’acquisizione delle immagini provenienti dalla videosorveglianza cittadina, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dello scontro fatale.

Il drammatico epilogo e l'impatto sulla comunità

Sofia Barberi è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante i disperati tentativi dei medici, è deceduta. L’amica E.B. è tuttora ricoverata nello stesso ospedale, versando in condizioni gravissime. La tragedia ha avuto un forte impatto sulla comunità di Ceriale, dove Sofia era ben conosciuta, anche in virtù del ruolo della madre nell’amministrazione comunale. L’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove le due giovani sono state soccorse, rappresenta una delle principali strutture sanitarie della provincia di Savona, fornendo servizi essenziali di emergenza e pronto soccorso per l’intera area del Ponente ligure.