L'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, ha rilasciato una dichiarazione sul suo canale Telegram in merito all'espulsione di due addetti militari dalla rappresentanza diplomatica russa a Roma. L'episodio, reso noto il 9 luglio 2026 da Mosca, ha provocato una reazione decisa del diplomatico. Secondo Paramonov, la misura adottata dalle autorità italiane sarebbe chiaramente volta a "limitare al massimo l’influenza della Russia in Italia". L'ambasciatore ha tuttavia categoricamente definito tale obiettivo "impossibile" da raggiungere, sottolineando la resilienza e la statura della Federazione Russa sulla scena internazionale.

Nel suo messaggio, Paramonov ha voluto evidenziare come la Russia possa contare su personalità di spicco e di grande levatura come il Presidente Vladimir Putin e il Ministro degli Esteri Serghei Lavrov. Ha poi proseguito, affermando che, pur riconoscendo l'enorme potenziale intellettuale e umanistico che l'Italia indubbiamente possiede, il Paese "oggi non dispone di figure di tale levatura". Questa dichiarazione, dal forte impatto diplomatico, mette in luce una percezione di disparità nella leadership politica tra i due Stati, secondo il punto di vista russo, in un momento di tensione.

Le affermazioni di Paramonov e il contesto diplomatico

Le parole dell'ambasciatore Paramonov giungono immediatamente dopo la decisione del governo italiano di procedere con l'allontanamento di due membri dello staff militare accreditati presso l'ambasciata russa.

La scelta di utilizzare il proprio canale Telegram per la comunicazione sottolinea la volontà di Mosca di veicolare un messaggio diretto e senza filtri. Paramonov ha così ribadito la posizione della Federazione Russa, enfatizzando la presenza di leader che considera di altissimo profilo nel panorama globale e riaffermando la solidità e la capacità di influenza del suo Paese nonostante le azioni diplomatiche avverse.

Il ruolo strategico dell'ambasciata russa in Italia

L'ambasciata della Federazione Russa in Italia rappresenta il principale e più diretto canale diplomatico tra i due Paesi. La sua funzione è multifacettata e cruciale per il mantenimento delle relazioni bilaterali. Tra le sue attività principali rientrano la rappresentanza degli interessi nazionali russi, la tutela e l'assistenza ai cittadini della Federazione residenti o in transito in Italia, e la promozione attiva delle relazioni in ambito politico, economico, scientifico e culturale. La sede diplomatica è inoltre incaricata di gestire i rapporti istituzionali con le autorità italiane e di fornire tutti i servizi consolari necessari, fungendo da ponte essenziale tra Mosca e Roma.